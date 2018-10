MEDICINA | NUMERO CHIUSO ABOLITO | CAOS GOVERNO Ultime notizie | Salvini “Favorevole a

MEDICINA : Salvini - no a numero chiuso : ANSA, - ROMA, 16 OTT - "Io sono da sempre contrario al numero chiuso nelle facoltà scientifiche. C'è bisogno di ingegneri e medici". Lo afferma il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini. Tutte ...

MEDICINA : Salvini - no a numero chiuso : ANSA, - ROMA, 16 OTT - "Io sono da sempre contrario al numero chiuso nelle facoltà scientifiche. C'è bisogno di ingegneri e medici". Lo afferma il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini. 16 ...

MEDICINA : Salvini - no a numero chiuso : ANSA, - ROMA, 16 OTT - "Io sono da sempre contrario al numero chiuso nelle facoltà scientifiche. C'è bisogno di ingegneri e medici". Lo afferma il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini.

Il numero chiuso a MEDICINA : pro e contro di una misura da sempre contestata. La mediazione del modello francese : "Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi". Poche parole, scritte nel comunicato che conteneva i provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri sulla manovra, nessuna spiegazione di merito e, poche ore dopo, lo stop. Il primo a frenare sull'ipotesi dell'abolizione, tout court, del numero chiuso per gli aspiranti medici è stato il ministro ...

MEDICINA - numero chiuso abolito : pasticcio del governo/ Ultime notizie - i medici “Decisione scellerata” : Aboliti i test d'ingresso a medicina: rivoluzione in accesso Università, "addio al numero chiuso". Ultime notizie e reazioni: P. Chigi ci ripensa, "obiettivo a medio periodo". È caos(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 16:31:00 GMT)

Manovra - via il numero chiuso da MEDICINA? Non subito - è un auspicio : Palazzo Chigi precisa che quello emerso dal consiglio dei Ministri è un "obiettivo politico di medio periodo" e non una direttiva

TEST MEDICINA - PASTICCIO GOVERNO SU ABOLIZIONE NUMERO CHIUSO/ Annuncio - poi dietrofront "Ma più posti e borse" : Aboliti i TEST d'ingresso a MEDICINA: rivoluzione in accesso Università, "addio al NUMERO CHIUSO". Ultime notizie e reazioni: P. Chigi ci ripensa, "obiettivo a medio periodo". È caos(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:26:00 GMT)

«Abolito il numero chiuso a MEDICINA». Palazzo Chigi poi precisa : non subito : Un vero e proprio giallo intorno alla vicenda del numero chiuso per l'accesso alla facoltà di Medicina. La notizia, anticipata dal ministro della Salute Giulia Grillo in...

Numero chiuso MEDICINA - atenei senza risorse per abolirlo subito. In futuro modello francese - ora ampliamento posti : Addio al Numero chiuso a Medicina. Non subito, però: tra il dire della politica e il fare dell’università, ci sono di mezzo decine di migliaia di studenti da ospitare, aule insufficienti, carenze di personale, regolamenti da riscrivere (anche una direttiva europea che per certe professioni, tra cui quella del medico, impone una “armonizzazione preventiva della formazione di accesso”). È impensabile che il test scompaia da un momento ...

MEDICINA - governo : “Abolito il numero chiuso - ma non subito” : “Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi“: è quanto annunciato al termine del Consiglio dei Ministri di ieri, tra le norme del disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per il 2019. “In merito al superamento del numero chiuso per l’accesso alla facolta’ di Medicina, la presidenza del Consiglio precisa che si tratta di un ...

Manovra - abolito il numero chiuso a MEDICINA : ma non da subito : Abolizione del numero chiuso nelle Facoltà di Medicina. Con questo capitoletto, inserito nella Legge di bilancio 2019, si innescherà probabilmente una polemica nei prossimi giorni. Come si legge chiaramente nel comunicato di Palazzo Chigi di presentazione della Manovra 2019, verrà abolito il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi. Non è certo la prima che compare un’ipotesi simile, visto ...

Numero chiuso a MEDICINA - il governo : “Abolito”. Poi precisa : “Non subito” : “Si abolisce il Numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi“: è quanto annunciato al termine del Consiglio dei Ministri di ieri, tra le norme del disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per il 2019. “In merito al superamento del Numero chiuso per l’accesso alla facolta’ di Medicina, la presidenza del Consiglio precisa che si tratta di un ...

Test MEDICINA - pasticcio Governo su abolizione numero chiuso/ Grillo-Bussetti : percorso da fare con Università : Aboliti i Test d'ingresso a Medicina: rivoluzione in accesso Università, "addio al numero chiuso". Ultime notizie e reazioni: P.Chigi ci ripensa, "obiettivo a medio periodo". È caos(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:06:00 GMT)

Cdm abolisce il numero chiuso a MEDICINA. Poi il chiarimento : 'E' un auspicio - sarà graduale' : I ministri di Salute e Istruzione prima dicono di non saperne nulla. Poi rettificano, spiegando di aver chiesto solo un cambiamento graduale - A quanto si apprende al ministero della Salute e a quello ...