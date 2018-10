Medicina | Governo abolisce i test d’ingresso Stop numero chiuso in Manovra | ma Ministero

Università : il governo abolisce il numero chiuso a Medicina : Non ci sarà più il numero chiuso per l'iscrizione alle Facoltà universitarie di Medicina . Lo ha deciso il governo nella seduta di ieri per l'approvazione della manovra e del Dl fiscale. 'Si abolisce ...

Legge di bilancio - il governo abolisce il numero chiuso a Medicina : La linea dell'esecutivo è che il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina , istituito principalmente per contenere i costi a carico del sistema sanitario, crei un imbuto troppo stretto per il mondo del ...

Università - test Medicina : UDU ‘Numero chiuso va superato per davvero - no a misure propaganda del Governo’ : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Unione degli Universitari in merito alla proposta di superamento del numero chiuso per gli studenti in Medicina. Ecco il testo inviatoci da Enrico Gulluni – Coordinatore Nazionale UDU-Unione degli Universitari. Numero chiuso studenti Medicina: Salvini ‘Bene la proposta del ministro Giulia Grillo’ Attraverso delle dichiarazioni rilasciate alla stampa questa mattina, ...