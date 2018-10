Medicina | cancellato il test Abolito così il numero chiuso Bussetti | A me non

ilgiornale

: Dopo aver cancellato il tema di storia dalla maturità, a sorpresa cancellano i test di ammissione per la facoltà di medicina. - antonioripa : Dopo aver cancellato il tema di storia dalla maturità, a sorpresa cancellano i test di ammissione per la facoltà di medicina. - HDMarsil : Facoltà di Medicina, mossa a sorpresa del governo: cancellato il numero chiuso all'Università - franzerilli : Ahah hanno cancellato il numero chiuso a medicina! ?? -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Di questa misura se ne era già parlato (non completamente in questi termini) e ora arriva il comunicato stampa di Palazzo Chigi: c'è l'abolizione deldi. Il ministro Marco, qualche giorno fa, aveva già parlato di revisione e allargamento deldei candidati, ma le sue ipotesi non sembravano poter trovare concretizzazione subito. E invece nel resoconto finale del Consiglio dei ministri che lunedì sera ha varato il decreto fiscale e la manovra economica, c'è anche la misura che riguarda i migliaia di studenti che ogni anno tentano di entrare nei corsi didi tutta Italia."Abolizione delnelle Facoltà di. Si abolisce ilnelle Facoltà di, permettendoa tutti di poter accedere agli studi", recitailo pubblicato sul sito del governo. Un vero e proprio cambiamento questo, se si pensa che per anni i ...