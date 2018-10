Medicina | Bussetti-Grillo | stop numero chiuso auspicio | per gradi

Medicina - stop al numero chiuso. Ma il ministro Bussetti : non risulta : Il governo cancella il numero chiuso per l'accesso alla facoltà di Medicina . La notizia, anticipata dal ministro della Salute Giulia Grillo in un'intervista al Messaggero del 25...

Medicina - cancellato il test. Abolito così il numero chiuso. Bussetti : "A me non risulta" : Di questa misura se ne era già parlato (non completamente in questi termini) e ora arriva il comunicato stampa di Palazzo Chigi: c'è l'abolizione del test di Medicina. Il ministro Marco Bussetti, qualche giorno fa, aveva già parlato di revisione e allargamento del numero dei candidati, ma le sue ipotesi non sembravano poter trovare concretizzazione subito. E invece nel resoconto finale del Consiglio dei ministri che lunedì sera ha varato il ...