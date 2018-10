Maxi evasione da 8 milioni di euro della società Torchetti | chieste 40 condanne

Nuovo fango su Trump : Maxi evasione fiscale nell'eredità : Nuove grane per Trump . Il dipartimento Tasse e finanze dello Stato di New York sta indagando su una sua presunta evasione fiscale , dopo la pubblicazione da parte del New York Times di alcune informazioni secondo cui il tycoon avrebbe ricevuto oltre 400 milioni di dollari dai genitori, in parte grazie a manovre di evasione fiscale . Dopo la pubblicazione dell'inchiesta il Fisco ha deciso di analizzare le accuse, "esplorando con determinazione ...

Maxi-evasione fiscale legata al suo yacht - Flavio Briatore è indagato per corruzione : Flavio Briatore è indagato per di corruzione. Il suo commercialista, Andrea Parolini, e l'ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini, sono agli arresti domiciliari. L'accusa, anche per loro, è di corruzione.Secondo la procura, Parolini avrebbe corrotto il funzionario pubblico, per tentare di alleggerire la posizione di Briatore per la Maxi-evasione fiscale legata al suo yacht, il Force Blue, che ...