Mattarella | deportazione ebrei ghetto di Roma ferita insanabile

Mattarella : deportazione ebrei ferita insanabile per l'intero popolo italiano : La deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma rappresenta una ferita insanabile per l'intero popolo italiano. Lo ha affermato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, secondo il quale «il 16 ottobre 1943 fu un sabato di orrore, da cui originò una scia ancor più straziante di disperazione e morte: la deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma costituisce una ferita insanabile non solo per la ...