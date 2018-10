Mattarella | la deportazione degli ebrei del ghetto di Roma “una ferita insanabile”

meteoweb.eu

(Di martedì 16 ottobre 2018) “Il 16 ottobre 1943 fu un sabato di orrore, da cui originò una scia ancor più straziante di disperazione e morte: ladaldicostituisce unainsanabile non solo per la comunità tragicamente violata, ma per l’intero popolo italiano“: lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell’anniversario del rastrellamentonella Capitale. “In questo giorno di memoria e raccoglimento, la Repubblica si stringe alla Comunità ebraica italiana, ai parenti, ai discendenti dei deportati, poi torturati e uccisi, e rinnova il proprio impegno per rafforzare i valori della Costituzione, che si fonda sull’inviolabilità dei diritti di ogni persona e che mai potrà tollerare discriminazioni, limitazioni della libertà, odi razziali“. “Fu l’inizio anche in Italia, ...