Martedi 16 Ottobre sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV del pomeriggio di oggi | martedì 16 ottobre 2018 : Programmi TV pomeriggio di oggi, martedì 16 ottobre 2018 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I Programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i Programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, martedì 16 ottobre 2018, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili ...

Appuntamenti radio e tv : il programma di martedì 16 ottobre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni. Ecco il programma completo di tv e radio di martedì 16 ottobre, si preannuncia una giornata scoppiettante. TV martedì 16 ottobre 2018, ore 20.45: Francia-Germania (League A) – Tv: Canale 5, ...

Agenda Sindaca Raggi e Assessori Capitolini martedì 16 ottobre : Agenda Sindaca Raggi martedì’ 16 ottobre Ore 8.30 – La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla cerimonia in occasione del 75° Anniversario della Razzia del Ghetto e della deportazione dei cittadini romani di Religione Ebraica (Tempio Maggiore Ebraico – Lungotevere de’ Cenci) Ore 9.30 – La Sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione (FAO – Sala Plenaria, viale delle Terme di ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 16 ottobre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 16 ottobre 2018: Il piano di Marina Giordano (Nina Soldano) per incastrare Vera (Giulia Schiavo) sembra non dare i frutti desiderati, ma la giovane Viscardi – sempre più fragile – potrebbe tradirsi da sola… Vittorio (Amato D’Auria) non riesce a dimenticare Anita (Ludovica Bizzaglia) e se la prende di nuovo con Rossella (Giorgia Gianetiempo), ma stavolta interverrà ...

Agenda Sindaca Raggi martedì 16 ottobre : Ore 8.30 – La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla cerimonia in occasione del 75° Anniversario della Razzia del Ghetto e della deportazione dei cittadini romani di Religione Ebraica (Tempio Maggiore Ebraico – Lungotevere de’ Cenci) Ore 9.30 – La Sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione (FAO – Sala Plenaria, viale delle Terme di Caracalla) Ore 11.30 – La Sindaca di Roma Virginia ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni di martedì 16 ottobre 2018 (puntata 27) : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE di martedì 16 ottobre 2018: Marta si offre di aiutare ancora una volta Andreina, ma quest’ultima osserva con una certa gelosia il rapporto di grande complicità che si è creato tra la giovane Guarnieri e Vittorio Conti… Luca Spinelli ha un nuovo dialogo con l’amico Elio, l’unico che sa davvero chi è. E proprio Elio deve riferirgli una notizia spiacevole… Nonostante la notizia ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 16 ottobre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 16 ottobre 2018: Dopo aver finalmente ottenuto l’annullamento del matrimonio con Bill Spencer (Don Diamont), Brooke (Katherine Kelly Lang) accetta la proposta sentimentale di Ridge (Thorsten Kaye), e ciò ricostruisce il loro antico legame. Thorne (Ingo Rademacher) e Rick (Jacob Young) cercano di convincere Eric (John McCook) sul fatto che bisognerebbe essere più intransigente nei confronti di ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 15 e martedì 16 ottobre 2018 : anticipazioni puntata 570 di Una VITA di lunedì 15 e martedì 16 ottobre 2018: Jaime dice a Samuel che sposerà Ursula. Il ragazzo cerca di far capire al padre la pericolosità della Dicenta, ma lui è convinto di avere la situazione sotto controllo. Pablo e Fabiana litigano per strada riguardo a Cayetana. A causa delle intromissioni di Susana, Adela deve tornare in convento e Simon ne è dispiaciuto. Arturo sembra avere qualche sospetto sulle ...

Ascolti TV | Martedì 9 ottobre 2018. Temptation Island Vip chiude al 22.4% - Proietti in risalita (17.3%). Virginia Raffaele 0.6% - Gruber da record (8.4%) infilza la Palombelli (5.3%-5.1%) : Temptation Island Vip - Valeria Marini e Ivan Gonzalez Nella serata di ieri, Martedì 9 ottobre 2018, su Rai1 l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.033.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 4.034.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Rai2 Stasera Tutto E’ Possibile ha interessato 1.669.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : martedì 9 ottobre. Fantastico oro nel canottaggio col due senza maschile di Zamariola-Castelnovo!!! Ceccon e Pirovano avanzano nel nuoto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, terza giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-3 in cui l’Italia va a caccia di altre medaglie d’oro, dopo essersi sbloccata ieri con la vittoria nella scherma di Davide di Veroli. Proprio dalla pedana potrebbe arrivare la terza medaglia di questa rassegna olimpica e questa volta con Filippo Macchi, che punta al podio nel fioretto ...