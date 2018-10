Marsiglia | Garcia | “Ecco la verità sul mio addio alla Roma”

Olympique Marsiglia - Garcia difende Strootman : 'Non può essere il nostro salvatore' : E' stato il grande colpo di mercato dell'estate dell 'Olympique Marsiglia , ma il suo ambientamento in Francia al momento si è dimostrato più complicato del previsto. Il difficile momento attraversato ...

Olympique Marsiglia - Garcia : 'Sarà bello tornare a Roma per sfidare la Lazio. Strootman? Che acquisto - un top player' : Rudi Garcia , ex allenatore della Roma, si appresta a tornare nella città in cui ha allenato i giallorossi per due anni e mezzo. L'allenatore dell'Olympique Marsiglia infatti, reduce dalla finale di ...

Non solo Strootman : Marsiglia - Garcia vuole anche Kean : TORINO - Non si ferma a Strootman l'assalto che il Marsiglia di Rudi Garcia sta dando alla Serie A in sede di calciomercato: il tecnico francese avrebbe infatti chiesto come rinforzo per il ruolo di ...

Strootman saluta la Roma : va da Garcia al Marsiglia : Il centrocampista olandese pronto a volare in Francia e a firmare un contratto quinquennale da 4,5 milioni a stagione. Alla Roma invece andranno 25 milioni più 3 di bonus

Roma - Strootman saluta : accordo con il Marsiglia di Garcia : Kevin Strootman, 28 anni. LaPresse Manca solo l'ufficialità, ma oramai è tutto fatto. Kevin Strootman è un giocatore dell'Olympique Marsiglia, dove è atteso già nella giornata di domani per le visite ...

Ligue 1 - il Nimes sorprende il Marsiglia : beffa per Rudi Garcia - la neopromossa vince 3-1 : Non basta Thauvin, gli uomini dell'ex romanista vanno ko. Sconfitto anche il Bordeaux, pari per il Saint-Etienne

Ligue 1 - partenza sprint per il Marsiglia di Garcia : 4-1 contro il Tolosa. Esordio della Var : partenza sprinte per l'ex tecnico della Roma. Il Marsiglia di Rudy Garcia batte 4-0 il Tolosa nell'anticipo della prima giornata della Ligue 1 e fa l'Esordio nel campionato francese la Var grazie alla ...

Ligue 1 - Marsiglia-Tolosa 4-0 : debutto show per Rudi Garcia : E quando esce per il campione del Mondo Thauvin, è standing ovation per il fantasista che ha saltato il Mondiale solo per infortunio. Poi Ocampos spreca il tris come Germain che si fa perdonare al 44'...