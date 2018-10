Marocco | deraglia treno alle porte di Rabat | 6 morti

Incidente in Marocco : deraglia treno - almeno 10 morti e decine di feriti : Grave Incidente ferroviario in Marocco: un treno è deragliato sulla linea della costa atlantica, a nord della capitale Rabat. Vi sarebbero almeno 10 morti e decine di feriti. I soccorritori sono sul posto. L’Incidente si sarebbe verificato a Bouknadel in mattinata. L'articolo Incidente in Marocco: deraglia treno, almeno 10 morti e decine di feriti sembra essere il primo su Meteo Web.