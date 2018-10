Mark Knopfler a Cesena annuncia il nuovo album | Down the road wherever esce a novembre

Mark KNOPFLER/ "Down the road wherever" il nuovo disco : "Mai più Dire Straits" : MARK KNOPFLER, ospite di Imaginaction, presenta il nuovo album "Down the road wherever", in uscita il 16 novembre, e dichiara il suo amore per la musica.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:21:00 GMT)

Il ritorno di Mark Knopfler "Il mio omaggio agli outsider" : nostro inviato a Cesena Ma non gli importa, anzi. Dopotutto era una delle tante rockstar, ora è unico. In quasi vent'anni, dal '77 al '95, Mark Knopfler 'era' i Dire Straits, li ha fondati, li ha ...

Mark Knopfler a Cesena : ad ImaginAction Ermal Meta - Alessio Bernabei - Lorenzo Fragola - Biondo e molti altri : Mark Knopfler a Cesena per il Festival ImaginAction: sarà lui l'ospite d'onore della nuova edizione dell'evento in programma dal 12 al 14 ottobre. Tanti gli artisti italiani presenti per raccontare la propria storia musicale: ci saranno Ermal Meta e Lorenzo Fragola ma anche Alessio Bernabei, Biondo, Chiara Galiazzo, Nesli e molti altri. I tre giorni di Festival prevedono interventi degli artisti presenti per alcuni incontri che si ...

IMAGinACTION : Mark Knopfler sarà l’ospite d’onore di questa edizione : Ci vediamo a Cesena dal 12 al 14 ottobre The post IMAGinACTION: Mark Knopfler sarà l’ospite d’onore di questa edizione appeared first on News Mtv Italia.