Marina Leo | Ingaggiare Renzi per le conferenze costa 20 000 euro | ma non è

(Di martedì 16 ottobre 2018) Quanto vale Matteocome celebrity speaker? A questa domanda rispondeLeo, socia e direttrice per l'Italia di Csa, l'agenzia internazionale che promuove relatori famosi per leinternazionali e che ha ingaggiato l'ex premier. Intervistata da La Verità racconta:In questo momento (il costo per l'ingaggio è, ndr) 20.000, ma dipende anche dalle zone. In Italia teoricamente potrebbe bastare una cifra inferiore. Poi dipende dal cliente, se è una grande banca o una multinazionale possiamo domandare anche di più.L'ex segretario del Pd non è però particolarmente richiesto in Italia eLeo spiega il perché:Uno che lo vede in tv da mattina a sera perché dovrebbe cercarlo? Però stiamo lavorando molto con la Cina. Ci siamo già stati due volte, la prima a maggio, e ci torneremo il 27 ottobre....