Manovra | per banche stretta deducibilità

Quota 100 - pensioni d'oro e reddito di cittadinanza : sì del Cdm alla Manovra per sostenere crescita e occupazione : DA INVESTIMENTI SPINTA AL PIL - Il capitolo investimenti è quello più gradito al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. E' previsto che valga lo 0,2 del Pil, pari a 3,5 miliardi. Oltre alle risorse ...

Piazza Affari accoglie il varo della Manovra. Borse calme dopo recupero Asia : Buon esordio per Piazza Affari e gli altri Eurolistini, che riaprono i battenti all'insegna dell'ottimismo, grazie alla discreta performance della Borsa di Tokyo ed a dispetto dei te tentennamenti di ...

Manovra - PACE FISCALE : COMPROMESSO LEGA-M5S/ Tetto a 100mila euro di nero e pene più severe per evasori : MANOVRA, PACE FISCALE ok. Addio Fornero, quota 100 e reddito di cittadinanza. Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio “Avanti senza paura"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Manovra - Tria : 'non vogliamo far saltare in aria Europa". Dimissioni? 'Non sono per il masochismo' : Così il ministro dell'economia Giovanni Tria, nel commentare la Manovra economica che ha avuto il via libera del Consiglio dei ministri.

Così M5s e Lega hanno trovato l'accordo per la Manovra : Disco verde del consiglio dei Ministri sul decreto fiscale e sulla legge di Bilancio.

Così M5s e Lega hanno trovato l'accordo per la Manovra : Disco verde del consiglio dei Ministri sul decreto fiscale e sulla legge di Bilancio. "Sono lieto di annunciarvi che nei tempi previsti e senza nessuna dilazione" abbiamo approvato i due provvedimenti ha ufficializzato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. E ha annunciato: "Come nelle previsioni manderemo la lettera a Bruxelles entro le 24 di oggi". Dopo due giorni di tensioni sui nodi della ...

Pensioni - reddito di cittadinanza e pace fiscale : ecco la Manovra punto per punto : ...3 miliardi in tre anni spesi per l immigrazione, di cui 500 milioni nel 2019 DA INVESTIMENTI SPINTA AL PIL - Il capitolo investimenti quello pi gradito al ministro dell Economia, Giovanni Tria. E' ...

Manovra - pace fiscale con aliquota al 20%. A febbraio al via quota 100 per le pensioni : Nella dichiarazione integrativa la tassazione sul maggiore imponibile Irpef dichiarato nei 5 anni precedenti sarà del 20% con un tetto di 100 mila euro. Lo spiegano fonti della Lega elencando le misure concordate al termine del vertice di maggioranza. Il massimo dichiarabile è di un terzo sull’imponibile dell’anno precedente. L’accordo, spiega una ...

Consiglio dei Ministri su Manovra. 2 ore di ritardo per ultimo confronto Salvini-Di Maio : Il testo dovrà essere inviato a Bruxelles entro mezzanotte. Giornata frenetica di riunioni, tecniche e politiche, per eliminare gli elementi di contrasto. Risolutivo il lungo vertice Salvini-Di Maio-...

Manovra - fonti Lega : intesa su pace fiscale - percentuali variabili : Roma, 15 ott., askanews, - intesa sulla pace fiscale fra M5S e Lega. Secondo fonti del Carroccio, sarebbe stato raggiunto l'accordo che prevede percentuali variabili. Inoltre, riferiscono, si sana il ...

Decreto fisco - c’è l’intesa : pace fiscale solo per chi è in regola con dichiarazioni dei redditi. Al via il cdm sulla Manovra : Dopo una giornata di tensione tra gli alleati di governo e diverse fumate nere, Lega e M5s hanno trovato un’intesa sul Decreto fiscale. Con due ore di ritardo si riunirà ora il consiglio dei ministri che era convocato per le 17:30, con all’ordine del giorno il dl e la bozza della legge di Bilancio, che deve essere inviata a Bruxelles entro la mezzanotte. Il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono riunti ...

Manovra - la Lega : “Quota 100 per le pensioni partirà a febbraio” : A febbraio parte la riforma della Legge Fornero con l’istituzione di quota 100. È quanto, come riferiscono fonti di Governo, è stato concordato nel corso del vertice che precede il Consiglio dei ministri chiamato ad approvare la Legge di Bilancio. A copertura della legge di bilancio arriverà il taglio delle pensioni d’oro, un miliardo in tre anni....

