Manovra - Boccia : noi la facevamo diversa : 15.26 "Serve un primato della politica, non dichiarazioni che aumentano solo lo spread. Un punto in più ci costa 20 mld a regime". Così Boccia, Confindustria. Serve"la crescita,che renda sostenibile la Manovra", altrimenti "dovremo pensare dei correttivi"."Occorre una Manovra coraggiosa.Il coraggio è aprire cantieri,investire sulle infrastrutture"."Noi la Manovra l'avremmo fatta in maniera totalmente diversa"."Se sforiamo il deficit per ...

Manovra - Boccia : serve crescita - no battute che aumentano spread : Roma, 16 ott., askanews, - La Manovra che sta per varare il Governo deve 'puntare sulla crescita', ma i vari ministri devono 'evitare battute che fanno aumentare lo spread' perché 'bisogna ...

Berlusconi : "La Manovra è un disastro e sarà bocciata dall'Ue" | "Centrodestra se unito vince" : "Il governo ha ancora qualche ora di tempo per cambiarla. Questa manovra avrà dei risultati molto negativi su risparmi , borsa e debito pubblico". Al leghista Giorgetti che aveva parlato di centrodestra tradizionale finito: "Se non si presenta unito vincono gli altri"

Berlusconi : "La Manovra è un disastro. Sarà bocciata dall'Unione Europea" : Questa manovra economica "è un disastro, Sarà bocciata dall'Unione europea. Avrà dei risultati molto negativi su tutti i risparmi degli italiani, sui valori di Borsa, sui valori dei titoli del nostro debito pubblico. Quindi, io spero che questi signori al governo hanno ancora qualche ora di tempo per poter cambiarla". Lo ha detto il presidente di Forza Italia e proprietario del Monza, Silvio Berlusconi, arrivando allo stadio Brianteo per la ...

Draghi : chi ha debito alto rispetti i patti E l’Fmi boccia la Manovra italiana : Le critiche del capo dipartimento del Fondo monetario internazionale. Il presidente della Bce, Mario Draghi, aggiunge: «Paesi indebitati seguano Patto stabilità»

Sondaggi Politici/ Manovra - il 44% boccia il reddito di cittadinanza M5s : “incentiva a non lavorare” : Sondaggi elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Lega sfiora il 33%, insegue in risalita Di Maio al 31%. Male Berlusconi ancora sotto il 10%, è sempre stallo Pd(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:55:00 GMT)

Sondaggi elettorali - gli italiani bocciano la Manovra : in calo anche il consenso di Lega e M5s : Gli ultimi Sondaggi politico-elettorali mostrano un leggero calo nei consensi di MoVimento 5 Stelle e Lega, le due forze di governo. Una diminuzione (attestata da più istituti) che sembra dovuta allo scarso gradimento da parte degli italiani della manovra che l'esecutivo si appresta a varare: negativo il giudizio su superamento della legge Fornero, riforma fiscale e reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Manovra - Conte “non si tocca” : allarme spread/ Ultime notizie Fitch boccia : Salvini “non ascoltiamo burocrati” : Manovra Economica: le Ultime notizie sul Def, allarme spread e Fitch. Conte, "non si tocca": Salvini contro Ue, "non ascoltiamo i burocrati". Pronta una crisi di Governo?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:58:00 GMT)

Rating - Fitch boccia la Manovra e minaccia : 'A rischio i conti dell'Italia' : Non solo Moody's. Ora anche Fitch boccia la manovra e minaccia esplicitamente di abbassare il Rating dei titoli di Stato Italiani. L'agenzia lo fa in una durissima nota, in cui spiega come 'i nuovi ...

Fitch boccia la Manovra gialloverde : La manovra comporta dei rischi consistenti per l’Italia, ha scritto l’agenzia di rating Fitch. Luigi Di Maio ha risposto che “ci interessa essere promossi dai cittadini, non da altri”. “Abbiamo convenuto che una diversa manovra avrebbe portato, in una prospettiva di crescita molto debole, a una rece

Manovra - l'allarme di Fitch : 'Rischi considerevoli'. Di Maio : 'Bocciatura ci fa piacere' : 'I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave della nostra valutazione sul rating sovrano' dell'Italia, fa sapere l'agenzia. 'La nostra prossima revisione ...

