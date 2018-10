Manovra | Upb nostre basi non obsolete

Manovra - Upb a Governo : no dati obsoleti su mancata validazione : ...'effettuata attraverso il modello di previsione Upb e dei componenti del panel utilizzando variabili esogene e informazioni sulla struttura della Manovra fornite' dallo stesso ministero dell'Economia.

Manovra - Tria ribatte a Upb : stime Pil sono caute e possono essere ampiamente superate : Di certo a questo governo l'ottimismo non manca. Il ministro dell'economia Giovanni Tria torna a parlare alle Commissioni di Bilancio di Camera e Senato dopo la bocciatura dell'Ufficio parlamentare di bilancio della Nadef, nota di aggiornamento al Def, a causa di ...

Def - Tria tira dritto dopo l'Upb "La Manovra ? Sarà di 36 - 7 miliardi" : "A seguito della mancata validazione del quadro macro economico programmatico da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio il Governo ritiene opportuno confermare le previsioni contenute nella NaDef". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato Segui su affaritaliani.it

Manovra : Bankitalia-Upb - stop al Def. Governo : piano anti spread : ... oltre certi limiti può ridurne la capacità di offrire credito all'economia'. 'L'aumento dei trasferimenti correnti' per reddito di cittadinanza e pensioni 'così come gli sgravi fiscali, tendono ad ...

Manovra - Upb non valida previsione Def su Pil 2019 : Roma, 9 ott., askanews, - L'Ufficio Parlamentare di Bilancio non ha validato la previsione sul Pil del 2019 contenuta nella nota di aggiornamento del Def giudicandola 'eccessivamente ottimistica'. 'L'...