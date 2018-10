Manovra | Salvini | no pace fiscale per evasori totali | in galera

Manovra - Di Maio e Salvini contro Juncker : Ancora un botta e risposta sulla Manovra italiana. Di Maio e Salvini attaccano il Presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker che oggi 16 ottobre ha invitato l'Italia all' applicazione ...

Manovra - Juncker : deroghe inaccettabili Salvini : «Ci vogliono Paese di conquista» Tagli ai vitalizi - sì anche dal Senato : L’affondo del presidente della Commissione Ue: «Ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l’accusa di essere troppo flessibili. Ma non abbiamo pregiudizi: ne discuteremo con l’Italia come facciamo con tutti gli altri»

Manovra : Salvini - Juncker se ne faccia ragione e beva un caffè : "La Manovra italiana è passata, Juncker se ne faccia una ragione e si beva un caffè". Cosi' Matteo Salvini a Spoleto per il giuramento degli allievi agenti della Polizia di Stato, rispondendo alle dichiarazioni del presidente della Commissione europea. "Gli sbandamenti - ha aggiunto Salvini - sono arrivati dall'Europa che ha portato precarietà e insicurezza in un intero ...

Manovra - Salvini : "Flat tax per i piccoli - giusto il taglio delle pensioni d'oro " : Per Matteo Salvini la Manovra approvata ieri dal consiglio dei Ministri è una "vittoria degli italiani". "La flat tax c'è per i piccoli dimenticati dalla sinistra, giusto il taglio delle pensioni d'...

Manovra - Tria cambia posto con Salvini in conferenza stampa e scherza : «C'è Crozza in sala?» : Pochi giorni fa il ministro dell'Economia si era lasciato andare a un elogio del comico chiacchierando con i giornalisti e ammettendo di essere divertito dall'imitazione di Maurizio Crozza. Il ...

Mercati quieti dopo l'ok alla Manovra. Salvini : "Migliora vita italiani". Di Maio : "Governo può durare 5 anni e anche oltre" : Avvio in leggero calo per lo spread tra btp e bund. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund, pur mantenendosi sopra la quota di 300 punti base, avvia la seduta a 302 punti base, dai 305 punti base della chiusura di ieri. Scende anche il rendimento del btp decennale, dal 3,56% al 3,53 per cento. Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,14% a 19.315 punti.C'era attesa per la reazione dei Mercati all'approvazione del ...

Manovra - il crollo di nervi di Luigi Di Maio : 'Se non c'è Matteo Salvini non ci vado nemmeno io' : Una giornata ad altissima tensione quella di ieri 15 ottobre al termine della quale si è raggiunto l'accordo sulla Manovra . In mattinata il nervosismo era alle stelle: Luigi Di Maio quando viene ...

Manovra - Di Maio : 'E' nuovo contratto sociale'. Salvini : 'Non moltiplica pani ma migliora la vita' - : Cosi' il ministro dell'Economia Giovanni Tria ieri sera in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Quanto alla Manovra, per Tria è 'espansiva' e c'è una 'gradualità completa delle riforme'. 'Questa idea ...

La Legge di bilancio è stata approvata e Salvini e Di Maio sono riusciti a rispettare il contratto di Governo. Ora però si cercherà di speculare sull'Italia.

Manovra - Salvini : obiettivo finale è azzeramento legge Fornero : Roma, 15 ott., askanews, - 'E' l'inizio di un percorso che vale circa 7 miliardi l'anno prossimo, l'obiettivo finale è azzerare tout court la legge Fornero. Quest'anno diamo una prima sostanziosa ...