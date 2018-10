Manovra | parte la sanatoria fiscale

Manovra - al via il vertice sulla pace fiscale. Ma Salvini e Di Maio non partecipano : È partita la riunione di governo sulla Manovra. Ma al vertice non partecipano nessuno dei due vicepremier: Luigi Di Maio è comunque presente a Palazzo Chigi ma avrebbe scelto di non partecipare per ...

Manovra - nei piani delle partecipate investimenti oltre 80 mld : Roma, 10 ott., askanews, - Le aziende a partecipazione pubblica investiranno 15 miliardi di euro aggiuntivi rispetto ai programmi già definiti dai singoli gruppi e l'asticella potrà arrivare fino a 20 ...

Manovra - tagli selettivi ai bonus fiscali. Stretta su ministeri e partecipate : A pagare il prezzo più alto sarà il ministero dell'Economia, sottoposto a una dieta da mezzo miliardo di euro, ma sacrifici significativi potrebbero essere chiesti, tra gli altri, anche al ministero ...

Pd in piazza contro Governo e Manovra/ Ultime notizie manifestazione Roma - incognita partecipazione : Pd in piazza del Popolo contro Governo e manovra. Ultime notizie Roma, presenti tutti i big del partita: incognita partecipazione, motto "contro #ladrifuturo"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 11:48:00 GMT)

Spaccature e malumori - controllori e controllati. Parte la fase 2 della Manovra : La creazione in vitro del cigno nero, avviata con la decisione di collocare il deficit al 2,4% per tre anni, non conosce pause. Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a lanciare messaggi con sfumature diverse, ma accomunati dalla considerazione che la forzatura contenuta nella Nota di aggiornamento al Def era necessaria, doverosa. Naturale. Dietro questo tentativo di normalizzazione si cela, però, un'eredità pesante con cui il ...

Manovra : Lega-M5S puntano a 2 - 4-2 - 5% - Tria non partecipa a vertice : Roma, 27 set., askanews, - Clima ancora teso all'interno dell'esecutivo sul nodo deficit. Lega e M5S non mollano e continuano a puntare a una soglia del 2,4-2,5%. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, contrariamente a quanto fatto trapelare inizialmente, non avrebbe partecipato alla riunione politica del pomeriggio alla quale hanno preso parte soltanto il premier, Giuseppe &...

Def e Manovra - Di Maio nega richiesta dimissioni Tria ma avverte : 'Chi è dalla parte dei mercati è contro i cittadini' : Tali rumor, così come quelli del Messaggero che hanno paventato le dimissioni del ministro dell'economia Giovanni Tria, sono stati prontamente smentiti dal vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, ...

Manovra - Salvini : "Meno tasse dal 2019 : si parte con l'Iva"/ Ultime notizie : Di Maio - "Tria? Nessuna tensione" : Manovra, M5s ‘ricatta’ Ministro Tria: "reddito di cittadinanza o lasci". Ultime notizie, caos Governo: ira Mef contro Di Maio, "io no capro espiatorio". Vicepremier, "no minacce"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:37:00 GMT)

Parlamento riparte da Milleproroghe - attesa per Manovra : Dopo la pausa estiva, l'attività del Parlamento riprende con l'esame a Montecitorio del decreto legge Milleproroghe, in attesa che le Camere ricevano la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza con le linee programmatiche per la manovra d'autunno.

Sforare o sfiorare in Cdm. Parte il grande calendario che porterà alla Manovra : Sforare o sfiorare. Il dibattito della politica di questi giorni approderà inevitabilmente anche nel Consiglio dei ministri di oggi. Superare il tetto del 3% del deficit/Pil o spingersi al limite, senza superarlo? Molte le voci che si sono susseguite negli ultimi giorni, tutte stilettate al ministro dell'Economia Giovanni Tria, responsabile delle finanze e della loro tenuta, il quale ha però voluto chiarire che l'Italia "non ...

Sforare o sfiorare. Dal Cdm parte il grande calendario che porterà alla Manovra : Sforare o sfiorare. Il dibattito della politica di questi giorni approderà inevitabilmente anche nel Consiglio dei ministri di oggi. Superare il tetto del 3% del deficit/Pil o spingersi al limite, senza superarlo? Molte le voci che si sono susseguite negli ultimi giorni, tutte stilettate al ministro dell'Economia Giovanni Tria, responsabile delle finanze e della loro tenuta, il quale ha però voluto chiarire che l'Italia "non ...

Parte il cantiere della Manovra e si rischia subito uno scontro sul deficit : È qui che saranno contenuti i numeri per il 2019, ossia le cifre macro che delineeranno lo stato di salute della nostra economia. Il dibattito sul deficit Il Def ereditato dal governo Gentiloni, ...

Manovra : Di Maio - reddito cittadinanza parte nel 2019 : ANSA, - MARINA DI PIETRASANTA, LUCCA,, 2 SET - "Nel 2019 deve partire il reddito di cittadinanza. Nella legge di bilancio di fine anno dobbiamo mettere le coperture. La domanda interna si può creare ...

REDDITO DI CITTADINANZA - DI MAIO : “PARTE NEL 2019”/ Ultime notizie Manovra : “misura per 5 milioni di italiani” : Manovra Economia, Di MAIO: "REDDITO di CITTADINANZA nel 2019 per 5 milioni di poveri". Ultime notizie, "non daremo soldi per stare sul divano, lotta ai furbetti"(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 15:03:00 GMT)