Manovra | nel decreto anti burocrazia proroga della cigs e blocco dei fondi per i vitalizi

Manovra - Juncker : "Parlarne nel Consiglio Europeo non è saggio" : Sollevare il problema della Manovra di bilancio dell'Italia nel Consiglio Europeo che si terrà questa settimana a Bruxelles 'non sarebbe saggio', perché bisogna seguire le procedure previste per l'...

Tria : "Nella Manovra nessun taglio per la Rai. Nel 2018 - atteso bilancio in pareggio" : Il costo della fornitura del servizio pubblico è passato da poco più di 2,3 miliardi nel 2012 a 2,1 miliardi nel 2016 ". Lo ha detto Giovanni Tria , Ministro dell'Economia in audizione davanti alla Commissione di Vigilanza Rai. "Negli ultimi anni si è manifestata chiaramente una tendenza alla riduzione senza che si sia arrecato particolare pregiudizio alla ...

Il governo annuncia sconti sulla Rc auto al Sud nella Manovra. Ma i prezzi potrebbero aumentare al Nord : Tra le tante misure annunciate dal governo nell'ambito della manovra c'è anche uno sconto sulla Rc auto al Sud. Una misura che certo non farà piacere alle compagnie assicurative, che attendono ancora di sapere in che modo l'esecutivo intende raggiungere questo risultato.A fare chiarezza, scrive il Sole24ore, ci penserà il cosiddetto decreto legge omnibus che accompagnerà la manovra. All'interno dovrebbero esserci ...

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 nella Manovra è solo il primo passo sulla Fornero (ultime notizie) : Le novità in tema di Riforma delle pensioni. Siri: Quota 100 nella manovra è solo il primo passo sulla Fornero. Ultime notizie e news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:26:00 GMT)

Manovra - flessibilità per investire nella manutenzione di viadotti e ponti. Il reddito a chi risiede in Italia da 5 anni : Il Documento programmatico di bilancio sbarca a Bruxelles. A questo punto a Roma non resta che attendere entro fine mese il giudizio su una Manovra che preoccupa molto l’Unione perché porta in dote un aumento del deficit al 2,4% del prodotto interno lordo. Non a caso i toni del Draft Budgetary Plan, depositato in tarda serata lunedì, sono decisamente fermi, ma concilianti: nelle 54 pagine del documento il ministro dell’Economia, ...

Manovra - Italia subito nell'angolo "Con l'ok - ira degli altri Paesi" : Il giorno dopo il varo della legge di Bilancio, il Draft Budgetary Plan inviato a Bruxelles ieri sera prima della mezzanotte, gli occhi sono tutti puntati sulla Commissione europea che deve dare accendere il disco verde alla Manovra. Segui su affarItaliani.it

Numero chiuso Medicina - nella Manovra prevista l’abolizione : “Così tutti possono accedere agli studi” : Tra le misure varate lunedì sera dal Governo in materia di sanità all’interno della manovra spunta a sorpresa l’abolizione del Numero chiuso nelle facoltà di Medicina. Lo riporta il comunicato diffuso dopo il Consiglio dei ministri in cui si spiega la norma inserita nel disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per il 2019 prevendo appunto l’abolizione “permettendo così a tutti di poter accedere agli ...

Medicina - numero chiuso eliminato : la misura nella Manovra : Il governo cancella il numero chiuso per l'accesso alla facoltà di Medicina. La notizia, anticipata dal Messaggero, è stata confermata al termine del Consiglio dei Ministri di ieri....

Cosa c’è nella Manovra : Il governo ha approvato la bozza della legge di bilancio per il 2019, che contiene il condono fiscale, il cosiddetto "reddito di cittadinanza" e la "quota 100" per i pensionati The post Cosa c’è nella manovra appeared first on Il Post.

Decreto Fiscale e Manovra : tensione nel Governo : A mezzanotte scade il termine per inviare a Bruxelles la prima Manovra targata Lega - 5stelle. Il sottosegretario alla...

Manovra - Giorgetti : «Niente pensioni d’oro nel Dl fiscale. Sulle cose fondamentali chiudiamo stasera» : Il Consiglio dei ministri è stato convocato con all’ordine del giorno il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. Si terrà dopo il vertice a Palazzo Chigi sul decreto fiscale alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Giorgetti: «Sulle cose importanti chiudiamo stasera, ma le pensioni d'oro non sono nel decreto fiscale»...