Manovra | Juncker | “Se la accettassimo l’eurozona si rivolterebbe”

Manovra - allarme di Bce e Fmi sui conti. Juncker : «Italia non rispetta la parola data» : Fondo monetario, Bce, Unione europea. Le istituzioni internazionali lanciano un nuovo allarme sulla politica economica del governo italiano, in quello che, a pochi giorni dal varo della Manovra 2019,...

Manovra - allarme di Bce e Fmi sui conti. Juncker : 'Italia non rispetta la parola data' : Fondo monetario, Bce, Unione europea. Le istituzioni internazionali lanciano un nuovo allarme sulla politica economica del governo italiano, in quello che, a pochi giorni dal varo della Manovra 2019, sembra un vero e proprio accerchiamento della Troika intorno a Roma. I toni scelti per ammonire l'...

Manovra - Juncker : “L’Italia non rispetta la parola data - basta dipingerci come mostri” : «L’Italia non rispetta la parola data. Non ho nulla contro Roma, tutto il contrario: la amo. Che si smetta di descriverci come dei mostri freddi, rinchiusi in un bunker, insensibili all’appello dei popoli», dice il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker parlando della Manovra italiana in un’intervista pubblicata oggi sul quotidia...

