Manovra | Juncker | “Se la accettassimo l’Eurozona si rivolterebbe”

Manovra - Juncker : deviazione italiana inaccettabile : «Se accettassimo il derapage» previsto dalla Manovra rispetto alle regole europee «alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l’accusa di essere troppo flessibili con l’Italia». Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker in un incontro con la stampa audiovisiva italiana....

Manovra : Di Stefano - non dobbiamo ascoltare Juncker ma aiutare cittadini : 'Abbiamo delle priorità chiare: mettiamo 15 miliardi in investimenti -ha spiegato- per far crescere l'economia nel Paese e sbloccare le infrastrutture. Noi dobbiamo dare a questo Paese una scossa'. ...

Manovra - allarme di Bce e Fmi sui conti. Juncker : 'Italia non rispetta la parola data' : Fondo monetario, Bce, Unione europea. Le istituzioni internazionali lanciano un nuovo allarme sulla politica economica del governo italiano, in quello che, a pochi giorni dal varo della Manovra 2019, sembra un vero e proprio accerchiamento della Troika intorno a Roma. I toni scelti per ammonire l'...

Manovra - JUNCKER : “ITALIA NON RISPETTA REGOLE”/ Meloni attacca : “Ti offriamo una grappa se...” : MANOVRA, Fmi boccia misure governo M5s-Lega: "Va in direzione opposta a nostri suggerimenti". Anche Mario Draghi lancia un messaggio all'Italia (senza citarla): "RISPETTAre Patto stabilità".(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 19:25:00 GMT)

