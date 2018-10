Manovra | Juncker | Parlarne nel Consiglio Europeo non è saggio

Manovra - colloquio telefonico tra Conte e Juncker : colloquio telefonico in serata tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , e il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker : oggetto della conversazione la Manovra varata dal governo. ...

Manovra - Di Maio e Salvini contro Juncker : Ancora un botta e risposta sulla Manovra italiana. Di Maio e Salvini attaccano il Presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker che oggi 16 ottobre ha invitato l'Italia all' applicazione ...

Manovra - Juncker : "L'Italia non è la Grecia" : L'Italia e la Grecia 'sono due cose del tutto diverse: l'Italia non è la Grecia', sottolinea il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker , durante un'intervista concessa a Bruxelles ad ...

Manovra - JUNCKER : "INACCETTABILE DEVIAZIONE ITALIA"/ Poi aggiunge "Ma Di Maio e Salvini non sono un pericolo" : MANOVRA , JUNCKER "Inaccettabile DEVIAZIONE Italia", poi aggiunge "Ma Di Maio e Salvini non sono un pericolo" . Nuovo attacco del presidente della commissione europea

Juncker : " Manovra fa esplodere il deficit" : L'Italia è un Paese 'sovrano', con un governo 'legittimo', quindi 'non commento le misure particolari che fanno esplodere il deficit' dell'Italia. 'Quello che mi interessa non sono le misure, alcune ...

Manovra - Juncker : deroghe inaccettabili Salvini : «Ci vogliono Paese di conquista» Tagli ai vitalizi - sì anche dal Senato : L’affondo del presidente della Commissione Ue: «Ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l’accusa di essere troppo flessibili. Ma non abbiamo pregiudizi: ne discuteremo con l’Italia come facciamo con tutti gli altri»

Manovra : Salvini - Juncker se ne faccia ragione e beva un caffè : "La Manovra italiana è passata, Juncker se ne faccia una ragione e si beva un caffè". Cosi' Matteo Salvini a Spoleto per il giuramento degli allievi agenti della Polizia di Stato, rispondendo alle dichiarazioni del presidente della Commissione europea. "Gli sbandamenti - ha aggiunto Salvini - sono arrivati dall'Europa che ha portato precarietà e insicurezza in un intero ...

JUNCKER - "UE NON SOPRAVVIVEREBBE A USCITA ITALIA"/ Presidente contro Manovra : Di Maio "Ha tempo fino a maggio" : Vertice Ue, Conte "Dialogo su Manovra senza pregiudizi". Ultime notizie, l'avviso del Premier a Bruxelles "Basta austerity". Le parole del Presidente del consiglio in senato

Juncker : 'La Manovra del governo italiano non è accettabile' : Il popolo italiano comprende bene le cose. Sa che non può spendere più di quanto abbia in cassa. E' un principio di buon senso. Tutto dipenderà dal dibattito che avremo con gli amici del governo ...