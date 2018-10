Manovra | Juncker | «l' Italia sbanda» Nuovo scontro con Salvini e Di Maio Conte a

Manovra - telefonata tra Conte e Juncker dopo l'attacco : "Dall'Italia deroghe inaccettabili" : Colloquio telefonico in serata tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , e il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker : oggetto della conversazione la Manovra varata dal governo. Il presidente della Commissione Ue aveva pesantemente criticato Roma. Immediata la replica di Di Maio.

Flat tax al 15% - ma solo fino a 65.000 euro Manovra - nuovo scontro Juncker-Salvini Tagli ai vitalizi - c’è il sì anche del Senato : Non compare la seconda soglia dei 100 mila euro. Restano possibili modifiche durante l’iter parlamentare per ampliare la platea

Manovra - Juncker : «Dire sì all'Italia sarebbe inaccettabile per gli altri paesi» : «Se accettassimo il derapage» previsto dalla Manovra rispetto alle regole europee «alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l'accusa di essere troppo flessibili...

Manovra - Juncker : "Parlarne nel Consiglio Europeo non è saggio" : Sollevare il problema della Manovra di bilancio dell'Italia nel Consiglio Europeo che si terrà questa settimana a Bruxelles 'non sarebbe saggio', perché bisogna seguire le procedure previste per l'...