Manovra | Juncker | Da Italia deviazione inaccettabile Di Maio | Ha tempo

Manovra - Juncker : «Con l’ok all’Italia reazioni violente dagli altri Paesi» Sì al reddito di cittadinanza su bancomat : L’affondo del presidente della Commissione Ue: «Ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l’accusa di essere troppo flessibili. Ma non abbiamo pregiudizi: ne discuteremo con l’Italia come facciamo con tutti gli altri »

Manovra - Juncker : nessun pregiudizio ma deviazione inaccettabile per gli altri Paesi : «Se accettassimo il dérapage» previsto dalla Manovra rispetto alle regole europee «alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l'accusa di essere troppo flessibili con l'Italia». Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker in un incontro con Radio 24 e altre testate audiovisive italiane...

