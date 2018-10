Manovra di Bilancio - Juncker avverte : «Deviazione italiana inaccettabile per altri» : «Se accettassimo il derapage» previsto dalla Manovra rispetto alle regole europee «alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l'accusa di essere troppo flessibili...

Manovra - Italia subito nell'angolo "Con l'ok - ira degli altri Paesi" : Il giorno dopo il varo della legge di Bilancio, il Draft Budgetary Plan inviato a Bruxelles ieri sera prima della mezzanotte, gli occhi sono tutti puntati sulla Commissione europea che deve dare accendere il disco verde alla Manovra. Segui su affarItaliani.it

Manovra - Juncker : «Se accettassimo le proposte italiane avremmo reazioni violente da altri Paesi» : L’affondo del presidente della Commissione Ue: «Ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l’accusa di essere troppo flessibili. Ma non abbiamo pregiudizi: ne discuteremo con l’Italia come facciamo con tutti gli altri»

Manovra - Juncker : deviazione italiana inaccettabile : «Se accettassimo il derapage» previsto dalla Manovra rispetto alle regole europee «alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l’accusa di essere troppo flessibili con l’Italia». Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker in un incontro con la stampa audiovisiva italiana....

Manovra - Mark Rutte : il premier olandese vuole rovinare l'Italia : Adesso che è stata trovata l' intesa sulla Manovra la questione uscirà da Palazzo Chigi e approderà in Europa. Il primo appuntamento è domani 17 ottobre quando il premier Giuseppe Conte partirà per ...

Borsa italiana brillante dopo varo Manovra 2019. FTSE MIB +1 - 42% : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha mostrato ottimismo sulle possibilità che il negoziato con la Commissione abbia esito positivo. Tria ha anche smentito le indiscrezioni di Reuters sulle sue ...

Manovra - l'Italia ha notificato all'Ue il progetto di Bilancio : Roma, 16 ott., askanews, - Crescita economica trainata da domanda interna ed export, con previsioni basate su un 'moltiplicatore medio' allo 0,5 sul primo anno, deficit confermato al 2,4 per cento del ...

Mercati quieti dopo l'ok alla Manovra. Salvini : "Migliora vita italiani". Di Maio : "Governo può durare 5 anni e anche oltre" : Avvio in leggero calo per lo spread tra btp e bund. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund, pur mantenendosi sopra la quota di 300 punti base, avvia la seduta a 302 punti base, dai 305 punti base della chiusura di ieri. Scende anche il rendimento del btp decennale, dal 3,56% al 3,53 per cento. Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,14% a 19.315 punti.C'era attesa per la reazione dei Mercati all'approvazione del ...

Forza Italia non fa sconti : "Manovra da rifare". Attacco grillino a Tajani : Dietro al governo gialloverde Forza Italia non vede solo un pericolo per l'economia Italiana, ma per la stessa democrazia del Paese. Silvio Berlusconi insiste sulla "deriva autoritaria", che legge nelle azioni e nelle parole dei ministri, sul rischio del sovranismo antieuropeo che porta ad isolarci.Che la manovra sia "un disastro" il leader azzurro lo ha detto domenica sera nello stadio del suo Monza e lo ripete ieri mattina su Twitter. "Avrà ...

EURO E Manovra/ Il compromesso che serve all’Italia per salvarsi dai mercati : Il Governo può rassicurare Ue e mercati ora che deve presentare la MANOVRA. Più che sul deficit, deve dare garanzie sull’appartenenza all’EURO, dice CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Ue, Tria e MANOVRA, le incognite della nuova sfida tra Lega e M5s, di S. CingolaniFINANZA/ La brutta notizia per i mercati (e quella buona per l'Italia), di U. Bertone

Tajani : "Manovra impoverirà italiani" : 15.07 "Il giudizio è unanime, in Italia e fuori, su una Manovra che non favorisce la crescita, che non crea lavoro, che è destinata a impoverire gli italiani, negativa da tutti i punti di vista". Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo,Tajani, a margine di un incontro a Villa Wolkosnky.Nella Manovra italiana "c'è troppo assistenzialismo, non si risolvono i problemi del Paese con il reddito di cittadinanza, senza ridurre la ...

La Borsa italiana è nervosa nel giorno del giudizio sulla Manovra : Nel giorno in cui si riunisce il Consiglio dei ministri per approvare la manovra economica e inviarla in serata alla Commissione europea, Piazza Affari apre la seduta in lieve rialzo in linea con le altre Borse europee, per poi virare quasi subito in territorio negativo. L’attenzione dei mercati del

Di Maio : "I soldi per la Manovra ci sono" | "Reddito di cittadinanza soltanto per italiani" : Di Maio nel salotto di "Domenica Live" parla del reddito di cittadinanza: "Finché non abbiamo la regolazione dei flussi, la misura si rivolge solo agli italiani"

Di Maio : lunedì anche la Manovra. Reddito solo agli italiani - aiuterà un milione di bambini : Con il Reddito di cittadinanza "aiutiamo quasi un milione di bambini. Su 10 miliardi, 6 miliardi andranno a famiglie con minori", ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Domenica Live. "Queste ...