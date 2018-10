Manovra | il premier Conte | dialogo con la Ue | ma basta austerity

Manovra - CONTE : RIUNIONE A P. CHIGI PER CDM/ Premier lancia Reddito di cittadinanza "su base geografica" : Premier CONTE lancia il Reddito di cittadinanza 'su base geografica': ultime notizie, 'se fatto male verrebbe inteso come un sussidio assistenziale'.

'Spiegherò ai leader la Manovra' : il premier cerca l'aiuto di Merkel : Da Merkel a Juncker: una serie di bilaterali, a margine, per trovare sponde, al momento complicate anche da immaginare. Così il premier Giuseppe Conte proverà da mercoledì a uscire dall'isolamento ...

BANKITALIA VS SALVINI-DI MAIO : LEGGE FORNERO NON VA SMONTATA/ Manovra 'sgonfiata' - vice premier : 'si candidi' : BANKITALIA con Fmi blinda FORNERO e Jobs Act: Fondo taglia stime Pil Italia, 1% nel 2019. Replica Salvini e Di MAIO, 'non ci fermerete'.

Manovra - ITALIA "BOCCIATA" A EUROGRUPPO/ Tria rientra a Roma : incontro Mattarella-Conte - premier tiene su 2 - 4% : MANOVRA, ITALIA "bocciata" a EUROGRUPPO: Tria rientra a Roma in anticipo. Al Quirinale vertice Mattarella-Conte, ma il premier tiene sul deficit al 2,4% e appoggia Salvini e Di Maio.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 08:42:00 GMT)

Manovra - Conte chiama in cabina regia Tria - Savona e vicepremier : Roma, 1 ott., askanews, - Si svolgerà domani alle 19 a Palazzo Chigi la prima riunione della cabina di regia istituita dal governo per monitorare e realizzare il piano di investimenti pubblici che il ...

Manovra - il premier Conte : "Svolta per il rilanciodel Paese - abbiamo ridato credibilità all'Italia" : Il premier su Facebook: "Sono trascorsi solo quattro mesi. abbiamo cinque anni davanti a noi e tanto da fare. Il Cambiamento è appena iniziato". Il numero uno di Confindustria: "Nessun endorsement per la Lega"

Mattarella e Salvini si stringono la mano alla festa della Polizia. Il vicepremier : "Sulla Manovra andremo fino in fondo" : L'Associazione Nazionale Polizia di Stato per i suoi 50 anni sfila sul lungomare di Roma. Qui, insieme al presidente dell'Anps Claudio Savarese e al capo della polizia Franco Gabrielli, arrivano anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che, dopo il botta e risposta di ieri sulla manovra, si ritrovano faccia a faccia alla festa della Polizia. Vicini, ma non troppo, i due si salutano e ...

Manovra - l'aut aut dei vicepremier a Tria. Mattarella ferma le dimissioni : Il responsabile dell'Economia si è tuffato in un incontro a quattr'occhi con Conte. Lì Tria, scortato dal capo di gabinetto Roberto Garofoli e dal direttore generale Alessandro Rivera, ha offerto ...

Premier Conte : Nessun problema con la Francia - da Manovra benefici per Paese : Da New York, dove ha partecipato all'Assemblea generale Onu, arriva la replica del presidente del Consiglio Guiseppe Conte alle parole del presidente francese che ha accusato l'Italia di non rispettare le regole, replicando alle accuse di Macron di non aver rispettato le leggi internazionali sul caso Aquarius.--"Con la Manovra porteremo benefici al Paese". Così il Premier Conte a margine dell'Assemblea generale Onu: il "nostro Paese ha ...

Manovra - Di Maio avverte la Lega : M5S non voterà alcun condono Oggi vertice con il premier Conte : 'Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando sulle badanti non mi pare un approccio volto a risolvere i veri problemi' ha detto intanto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Sento ...

Manovra : domani vertice con Conte - Tria - Giorgetti e vicepremier : Un vertice di governo sulla Manovra economica si terrà domani mattina a palazzo Chigi. Secondo quanto si apprende, intorno al tavolo siederanno il presidente del consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.