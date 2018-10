Manovra | i tecnici della ragioneria di Stato | finirà peggio del 2011 con Silvio Berlusconi

Manovra - Salvini-Di Maio : “non si cambia” - ma su pensioni possibili modifiche/ Tria “rispetto per tecnici Mef” : Manovra Economica, nuova audizione Tria dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per spread"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:25:00 GMT)

Manovra - Di Maio : «Sul deficit al 2 - 4% niente passi indietro. La politica si riprenda il potere dei tecnici» : «Questo è un governo è compatto e da quel 2,4% non si torna indietro. Vogliamo discutere con l'Ue e siamo i primi a volerlo fare, il nostro obiettivo non è far saltare conti, per noi si possono tenere ...

Manovra - DI MAIO SUL DEF "TECNICI? VIA LEGGE BASSANINI"/ Ultime notizie "Deficit ripagato con la crescita" : MANOVRA, Di MAIO sul Def "Il più grande piano di investimenti della storia". Ultime notizie, l'intervista del Ministro del lavoro e dello sviluppo economico ai colleghi di SkyTg24

Di Maio e la resa dei conti - oggi un vertice con Lega - Conte - Tria e tecnici : “Manovra per il popolo!” : Il vicepremier punta dritto sul Def in Cdm: «Nessuna richiesta di dimissioni per Tria, non ci impicchiamo ai numeri» «Non c’è in programma nessuna richiesta di dimissioni» per il ministro dell’Economia Giovanni Tria: lo chiarisce Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Bruxelles. «oggi ci incontreremo in un vertice di maggioranza allargato, noi, la Lega, il ministro Tria, Conte e i tecnici, faremo le ultime valutazioni in vista del ...

Savona e Tria : 'ultima parola spetterà a politica - non tecnici'. Di Maio : risorse Manovra? 'Faremo deficit' : Nelle ultime ore, diversi sono stati i chiarimenti a tal proposito, arrivati da più parti, ministero dell'Economia incluso. In particolare, dopo la vicenda di Casalino, sono state fonti dello stesso ...

Manovra - Conte : Reddito cittadinanza a stranieri? Stiamo valutando aspetti tecnici : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Conte : Tecnici rispondono a noi - funzionali a nostri programmi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra : Conte : con i tecnici dialogo serrato ma l'indirizzo spetta a noi : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha negato contrasti tra il suo governo e i tecnici dei ministeri: "La burocrazia, le cosiddette strutture amministrative sono al servizio delle nostre iniziative, spetta a noi dare l'indirizzo, il dialogo è serrato", ha spiegato a margine delle celebrazioni per il 50esimo della morte di Padre Pio, soffermandosi sulle polemiche sul rapporto tra il M5S e i tecnici del ...

Manovra - tecnici al lavoro : L'attribuzione di risorse a determinate voci di bilancio piuttosto che ad altre non spetta alle strutture tecniche del Ministero dell'Economia perché è una scelta politica". E, concludono le fonti, "...