Manovra economica | la commissione Ue prende tempo | giudizio solo dopo il verdetto delle

(Di martedì 16 ottobre 2018) Se l'Unione Europea tollerasse dei "derapages" dell'Italia rispetto alle regole di bilancio dell'Unione, arriverebbero gli "insulti e le invettive" da parte degli altri paesi, quelli che hanno i conti in regola. Jean Claude Juncker non nasconde la preoccupazione. Ma nel giorno in cui il documento programmatico di bilancio italiano arriva sul suo tavolo a Palazzo Berlaymont, il presidente dellaEuropea si muove come un funambolo: il dossier Italia è roba da maneggiare con cura. Da un lato, Roma che programma un deficit al 2,4 per cento del pil non può farla franca: trattasi di uno sbandamento - "derapage" appunto – che fa infuriare chi non ha mai sbandato. Dall'altro lato, con le elezioni europee alle porte, laUe in scadenza ha pochi strumenti per agire nell'immediato. E allora? Juncker: ileuropeo sullanon ...