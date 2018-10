Manovra | è scontro tra Juncker e Salvini Moscovici a Roma con un occhio al Quirinale

Manovra - Juncker : 'l'Italia sbanda'. Nuovo scontro con Salvini e Di Maio. Conte a Bruxelles : ... ma questa volta andranno valutati con attenzione i toni, così come andrà valutato l'incontro di giovedì a Roma tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e Pierre Moscovici. Su tutto incombe ...

Flat tax al 15% - ma solo fino a 65.000 euro Manovra - nuovo scontro Juncker-Salvini Tagli ai vitalizi - c’è il sì anche del Senato : Non compare la seconda soglia dei 100 mila euro. Restano possibili modifiche durante l’iter parlamentare per ampliare la platea

Scontro sulla Manovra - ma poi c'è l'intesa. Riforma delle pensioni e sgravi alle imprese : Il New Deal giallo-verde è pronto, o quasi. Luigi di Maio cita Franklin Delano Roosevelt, ma alla fine del Consiglio dei ministri torna alla mente Paolo Cirino Pomicino, nella prima Repubblica grande ...

Manovra - dopo lo scontro il compromesso tra Salvini e Di Maio : Se fosse un incontro di boxe, si parlerebbe di un match estremamente combattuto, a lungo in equilibrio, ma portato a casa ai punti dal pugile che indossa i pantaloncini verdi. Il lunedì romano è una lunga, infinita giornata, fin dalle prime ore del mattino avvolta in una totale incertezza. Unica stella polare: il documento programmatico di bilancio, il pdf con le misure e i saldi della Manovra da spedire entro mezzanotte a ...

Manovra : Di Maio assente al vertice - è scontro su dl fiscale : Il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio non partecipa al vertice in corso a palazzo Chigi sul dl fiscale che approdera' in Consiglio dei ministri questo pomeriggio. Un'assenza che dimostra la distanza tra il Movimento 5 stelle e la Lega. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico è comunque a Palazzo Chigi, dove nel primo pomeriggio si terra' una nuova riunione per sciogliere il nodo sulla cosiddetta ...

Manovra - scontro sulla «pace fiscale». Subito il taglio delle pensioni d’oro (dai 4.500 euro in su) : «Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d'oro», lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio che annuncia l’ingresso della misura nel decreto fiscale che sarà approvato dal consiglio dei ministri. Restano da sciogliere i nodi sulla pace fiscale-- Non c'è ancora un'intesa tra M5s e Lega sulla “pace fiscale”. È quanto spiegano fonti di governo al termine del pre-Consiglio riunitosi domenica sera a Palazzo Chigi. Assenti sia Luigi Di ...

[Il ritratto] Lo scontro con Tria sulla Manovra e i soldi in Svizzera. Savona il ministro antieuro è sotto attacco : Di economia e rapporti con l'Ue trattava il lungo documento intitolato "Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa", nel quale sostiene che il progetto è in profonda crisi, critica la ...

Manovra - SPREAD BTP-BUND SI FERMA A 303/ Borsa Italia a picco : Savona “vincoli Ue come scontro con iceberg” : MANOVRA, SPREAD in rialzo sfonda quota 300 punti base: la Borsa va giù dopo la bocciatura dell'Unione Europea. Ultime notizie, Salvini "attacco di speculatori, noi andiamo avanti"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Manovra e scontro con l'Ue - mediatori in campo. Da Mattarella a Giorgetti - tutti i nomi : Alta tensione tra governo ed Europa, lo spread otre quota 300. Chi spegnerà l'incendio? Da Mattarella a Conte, da Tria a Moavero Milanesi e Giorgetti. A Bruxelles vola anche Fico: "Moscovici verrà in ...

Sulla Manovra scontro con 'Ue. Di Maio : 'Avanti con il deficit a quota 2 - 4%' : Sempre più acceso il confronto tra Roma e Bruxelles, dopo i segnali di sfiducia lanciati dalla Commissione sui numeri del Def. 'Quest' europa - ripetono i due vicepremier - tra sei mesi sarà finita' -