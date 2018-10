Manovra | Di Maio | “Vedo giornali sull’orlo di una crisi di nervi Il governo può andare

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 ottobre 2018)delle testatestichedi unadi, perché hanno interpretato laeconomica come una partita di pallone. Per alcuni ha vinto la Lega, per altri il M5s”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di, intervistato da Giovanna Reanda per Radio Radicale, commenta i titoli dei quotidiani odierni dedicati allaieri approvata. “Semplicemente avevamo detto che non si facevano scudi fiscali, né condoni” – spiega – “Ilha utilizzato per la pace fiscale istituti già esistenti, come la dichiarazione integrativa o il saldo e stralcio sotto i 1000 euro. Noi andiamo a aiutare, principalmente, le persone in difficoltà. Non c’è nessuna vittoria e non c’è nessuna sconfitta di qualcuno. Ma è il primo anno che in Italia non si fa lo scudo fiscale. La voluntary disclosure, che i governi di centro sinistra avevano fatto negli ultimi anni, non si ...