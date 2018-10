Manovra | Di Maio e Salvini contro Juncker

Manovra - JUNCKER : “INACCETTABILE DEVIAZIONE ITALIA”/ Poi aggiunge “Ma Di Maio e Salvini non sono un pericolo” : MANOVRA, JUNCKER "Inaccettabile DEVIAZIONE Italia", poi aggiunge “Ma Di Maio e Salvini non sono un pericolo”. Nuovo attacco del presidente della commissione europea(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:04:00 GMT)

Manovra : riunione Conte - Tria e Di Maio : ... 16 OTT - Si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, una riunione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia ...

JUNCKER - "UE NON SOPRAVVIVEREBBE A USCITA ITALIA"/ Presidente contro Manovra : Di Maio "Ha tempo fino a maggio" : Vertice Ue, Conte “Dialogo su Manovra senza pregiudizi". Ultime notizie, l'avviso del Premier a Bruxelles “Basta austerity". Le parole del Presidente del consiglio in senato(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:59:00 GMT)

Manovra - pensioni d'oro e dl fiscale : ‘pace’ Salvini-Di Maio/ Ultime notizie - M5s : "Stampa in crisi di nervi" : Manovra Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: Pd-FI, "pagherà il Paese"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:38:00 GMT)

La 'Manovra del popolo' di Di Maio spiegata a Di Maio : Secondo Rousseau, il contratto sociale istituisce la società politica lì dove c'era solo lo stato di natura: sostanzialmente dei primitivi bestioni ingenui - quelli di prima, evidentemente - che ...

La "Manovra del popolo" di Di Maio spiegata a Di Maio : Volevo spiegare a Di Maio una dichiarazione di Di Maio, il quale ha chiarito la definizione "manovra del popolo" in questi termini: "Un nuovo contratto sociale con lo stato, che usa i privilegi di quelli di prima per finanziare i cittadini". Per quanto possa apparire oscura l'identità di quelli di p

Manovra - Juncker : "Da Italia deviazione inaccettabile". Di Maio : "Ha tempo fino a maggio" : MILANO - La commissione europea alza il muro a poche ore dall'invio da parte dell'Italia del Draft Budgetary Plan 2019 , il documento che riassume tutte le principali misure che il governo inserirà ...

Manovra - Di Maio : Juncker? A maggio scade - noi andiamo avanti : Roma, 16 ott., askanews, - 'Juncker oggi dice che l'Eurozona si rivolterà' contro la Manovra 'A nome di chi parla?'. Lo chiede retoricamente il vicepremier Luigi Di Maio, con un post su Instangram. '...

Manovra - Di Maio : “Vedo giornali sull’orlo di una crisi di nervi. Il governo può andare avanti per 5 anni e anche di più” : “Vedo delle testate giornalistiche sull’orlo di una crisi di nervi, perché hanno interpretato la Manovra economica come una partita di pallone. Per alcuni ha vinto la Lega, per altri il M5s”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, intervistato da Giovanna Reanda per Radio Radicale, commenta i titoli dei quotidiani odierni dedicati alla Manovra ieri approvata. “Semplicemente avevamo detto che non si facevano scudi fiscali, né ...

Di Maio : Manovra non "sconfigge" nessuno : 11.46 "Nei primi tre mesi del 2019 partiranno il reddito di cittadinanza e la quota 100che supererà la legge Fornero".Così il ministro del Lavoro e vice premier, Luigi Di Maio, a Radio Radicale. E ancora:"Adesso inizia una fase di interlocuzione" con la Commissione Ue e "nei prossimi giorni spiegheremo tutte le ragioni"."Questo governo può andare avanti 5 anni e anche di più, ci sono tante cose da realizzare nel contratto di Governo"."Non c'è ...

Title Seo : Manovra 2019 e Ue : le dichiarazioni di Conte e Di Maio - : Il premier ha parlato in Senato in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 ottobre: "L'Italia è fondatore Ue e contributore netto. Andiamo a Bruxelles con una Manovra di cui siamo orgogliosi". Di ...

Mercati quieti dopo l'ok alla Manovra. Salvini : "Migliora vita italiani". Di Maio : "Governo può durare 5 anni e anche oltre" : Avvio in leggero calo per lo spread tra btp e bund. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund, pur mantenendosi sopra la quota di 300 punti base, avvia la seduta a 302 punti base, dai 305 punti base della chiusura di ieri. Scende anche il rendimento del btp decennale, dal 3,56% al 3,53 per cento. Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,14% a 19.315 punti.C'era attesa per la reazione dei Mercati all'approvazione del ...

Manovra - il crollo di nervi di Luigi Di Maio : 'Se non c'è Matteo Salvini non ci vado nemmeno io' : Una giornata ad altissima tensione quella di ieri 15 ottobre al termine della quale si è raggiunto l'accordo sulla Manovra . In mattinata il nervosismo era alle stelle: Luigi Di Maio quando viene ...