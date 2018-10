Manovra di Bilancio - Juncker avverte : «L'Europa non sopravviverebbe all'uscita dell'Italia» : «Se accettassimo il derapage» previsto dalla Manovra rispetto alle regole europee «alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l'accusa di essere troppo flessibili...

Manovra di Bilancio - Juncker avverte : «Deviazione italiana inaccettabile per altri» : «Se accettassimo il derapage» previsto dalla Manovra rispetto alle regole europee «alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l'accusa di essere troppo flessibili...

Manovra e Dl Fiscale approvati in CdM/ Ultime notizie e novità Legge di Bilancio : Pd-Fi - “pagherà il Paese” : Manovra Economica: le Ultime notizie sulla Legge di Bilancio e Dl Fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: Pd-Fi, "pagherà il Paese"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:33:00 GMT)

Legge bilancio 2019 : ecco cosa prevede la Manovra del governo : Pensioni, reddito di cittadinanza, flat tax. Ma anche sterilizzazione degli aumenti dell’Iva e pace fiscale. ecco le principali misure della manovra da 37 miliardi del governo M5S-Lega...

Manovra - l'Italia ha notificato all'Ue il progetto di Bilancio : Roma, 16 ott., askanews, - Crescita economica trainata da domanda interna ed export, con previsioni basate su un 'moltiplicatore medio' allo 0,5 sul primo anno, deficit confermato al 2,4 per cento del ...

Manovra - Conte : via libera Cdm a dl fiscale e legge bilancio : Roma, 15 ott., askanews, - Via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra per il 2019. Il Cdm ha dato l'ok anche al dl fiscale e al dl taglia-scartoffie. Lo ha riferito il premier, Giuseppe Conte, ...

Manovra - Conte : via libera Cdm a dl fiscale e legge bilancio : Roma, 15 ott. , askanews, - Via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra per il 2019. Il Cdm ha dato l'ok anche al dl fiscale e al dl taglia-scartoffie. Lo ha riferito il premier, Giuseppe Conte,...

Manovra - pensioni d'oro - taglio di un mld in 3 anni in legge Bilancio. Legge Fornero - a febbraio al via 'quota 100' : ..., è poi ripresa nel primo pomeriggio, questa volta con la presenza dei due vicepremier, seduti faccia a faccia al tavolo del presidente Giuseppe Conte, con il ministro dell'Economia Giovanni Tria. ...

Manovra - fonti : in ordine del giorno consiglio ministri sia decreto che legge Bilancio : ... Matteo Salvini e Luigi Di Maio, assieme al sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

Manovra : oggi il varo del Dl fiscale e Legge di bilancio : cercasi intesa : Dopo ore di discussione non si è ancora giunti a un accordo definitivo sulla Manovra 2019 nella stanza della riunione pre-consiglio dei ministri. Non c’è ancora un’intesa tra M5s e Lega sulla “pace fiscale”. È quanto hanno spiegato fonti di governo. Assenti sia Luigi Di Maio che Matteo Salvini, non sarebbe emersa una soluzione condivisa su uno dei nodi principali del decreto fiscale, atteso oggi in Consiglio dei ministri. ...

Manovra : Giorgetti : lunedì Cdm su dl fiscale - legge bilancio dopo : Roma, 12 ott., askanews, - lunedì il Consiglio dei ministri approverà il dl fiscale, la legge di bilancio sarà invece approvata nei giorni successivi entro il termine del 20 ottobre. Lo ha riferito il ...

Manovra - lunedì giorno atteso : il Cdm vara Legge di bilancio e Decreto fiscale : Il lungo e difficile percorso della Manovra 2019 è a una svolta: lunedì 15 ottobre il consiglio dei ministri approverà l’intera Manovra: Legge di bilancio e Decreto Legge fiscale. Lo dice il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Senato, Stefano Patuanelli, parlando con i cronisti a margine dei lavori sulla Nota di aggiornamento al Def. “L’intenzione del governo è di portare in consiglio dei ministri già lunedì entrambi i provvedimenti. Mi ...

Manovra - ok del Senato al rinvio del pareggio di bilancio : L'Aula ha approvato la risoluzione di maggioranza con 165 voti favorevoli, 107 contrari e 5 astenuti Salvini: "Né patrimoniali né prelievi dai conti correnti"

Niels Thygesen - Consiglio Ue di bilancio - : «Manovra fuori dalle regole - rischio contagio» : DAL NOSTRO CORRISPONDENTEBRUXELLES - Non poteva giungere in un momento più delicato l'annuale rapporto del Consiglio europeo di bilancio, l'organismo indipendente chiamato a valutare l'applicazione ...