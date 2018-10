Manovra | Della Valle | facciamoli governare | giudicheremo su fatti

Governo approva Manovra : "pace fiscale" e riforma della Fornero : E l'Europa? Il dialogo c'è ed è continuo secondo il ministro dell'Economia Tria."Si è dimostrato che nostro obbiettivo di deficit non è quello concordato con la Commissione ma in ogni caso è un ...

Pensioni - le novità della Manovra . Quota 100 da febbraio : Assegni d'oro, taglio da un miliardo in 3 anni. Ipotesi blocco della rivalutazione sopra i 2.000 euro. Dalla mini Flat tax al reddito di cittadinanza, ecco cosa cambia Pace fiscale, come funziona: ...

Tensioni sul dl Fisco e la «pace fiscale» Di Maio diserta il vertice di governo Tasse e condono : gli scogli della Manovra : Il vicepremier è a Palazzo Chigi ma ha comunque deciso di non partecipare all’incontro organizzato in vista del Cdm in programma in giornata

“Reddito di cittadinanza sarà geografico” Tasse e condono : gli scogli della Manovra : Il premier: è sviluppo sociale, non assistenza. Di Maio: «Solo per italiani, il 47% andrà al Centro-Nord»

Manovra - sì al Senato senza Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti : un messaggio della Lega? : La Lega è davvero convinta della Manovra ? Forse no. Il sospetto viene osservando il via libera al Senato e Camera alla risoluzione della maggioranza alla Nota di aggiornamento al Def . A Palazzo ...

Def : tutti i nodi critici della ' Manovra ' in arrivo : "Le prospettive a breve termine dell'economia in base ai segnali forniti dall'indicatore anticipatore stimato dall'Istat " ha riferito il presidente facente funzioni dell'Istituto di statistica, ...

L'avvertimento di Fitch all'Italia : «A rischio gli obiettivi della Manovra » : «Rischi considerevoli per i target della manovra, specie dopo il 2019». E ancora: «I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave della nostra valutazione sul rating sovrano». Risultato: dall'attuale «BBB», cioè due gradini sopra il livello «spazzatura» con ...

Fitch : i dettagli della Manovra decideranno il rating dell'Italia : «I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave della nostra valutazione sul rating sovrano» dell'Italia . Lo afferma in una nota l'agenzia di rating Fitch , ...

Manovra - Giovanni Tria dà i numeri della Flat tax ma Matteo Salvini lo corregge : Le cifre del ministro Giovanni Tria non sono quelle giuste e Matteo Salvini lo corregge. Questa volta i conti non tornano sulla Flat tax . Il ministro dell'Economia costretto a tornare in Parlamento per difendere una legge di bilancio che ha raggiunto quota 37 miliardi ha stimato il costo di avvio della misura in 600 milioni nel 2019 che salgono a 1,8 ...