Manovra | dal reddito di cittadinanza alla salute | la videoscheda punto per punto

Pensioni - cosa prevede la “quota 100” prevista dalla Manovra fiscale : Inps (Vincenzo Livieri – LaPresse) Nella manovra fiscale firmata Lega-Movimento 5 Stelle approvata dal Consiglio dei ministri è stata varata anche una misura per superare definitivamente la legge Fornero sulle Pensioni. Il nuovo testo prevede quella che è stata definita “quota 100”, calcolata a partire da una somma di 62 anni d’età e 38 anni di contributi versati, per andare in pensione. Peraltro, la base contributiva dei 38 anni è da ...

Manovra 2019 - le ultime novità. Dall'ecobonus alle assunzioni in polizia : Non solo pensioni e pace fiscale, ecco le altre misure contenute nella legge di Bilancio. Confermata fino a fine 2019 la detrazione per gli interventi ristrutturazione edilizia al 50% Pensioni, le ...

Manovra - il Pd attacca 'Ci porta fuori dall euro. Ed è il più grande condono della storia' : Parlano di una Manovra 'pericolosa' che ci 'porta fuori dall'euro'. I vertici del Pd - il segretario Martina, i capigruppo alla Camera e al Senato Delrio e Marcucci - organizzano una conferenza stampa ...

Manovra - il primo giallo. 'A noi non risulta nulla' - cosa è sparito dal testo : caos Lega-M5s : Il governo agisce ancora in solitaria e comunica l'abolizione del test di Medicina. Peccato però che il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti , non ne sapesse nulla. ' Si abolisce il numero chiuso ...

Viao libera dal Cdm alla Manovra - quota 100 da febbraio : Durante la conferenza stampa, il ministro dell'economia Giovanni Tria ha confermato l'inclusione nella manovra delle misure sulle pensioni e reddito cittadinanza. ' Eliminazione dell'aumento Iva, ...

Dal reddito di cittadinanza alle pensioni. Ecco le principali nove misure in Manovra : Pace fiscale, stop aumento dell'Iva, avvio del reddito di cittadinanza e della flat tax, taglio delle pensioni d'oro e quota 100 per la riforma Fornero. Sono alcune delle principali misure della ...

Dal reddito di cittadinanza alle pensioni. Ecco le principali nove misure in Manovra : Pace fiscale, stop aumento dell'Iva, avvio del reddito di cittadinanza e della flat tax, taglio delle pensioni d'oro e quota 100 per la riforma Fornero. Sono alcune delle principali misure della manovra da 37 miliardi approvata dal Consiglio dei ministri. Circa 22 miliardi dovrebbero essere finanziati in deficit. 1. Stop aumento Iva Previsto lo stop totale dell'aumento dell'Iva che sarebbe dovuto scattare dal 2019 e quello ...

Manovra 2019 approvata dal consiglio dei Ministri. Sì a pace fiscale e tagli alle pensioni d’oro : Via libera al decreto fiscale e alla legge sul bilancio. Conte: «Pronti a mandare subito comunicazione a Bruxelles»

Dal reddito di cittadinanza alla pensione a «quota 100» Ecco la Manovra del governo : ...3 miliardi in tre anni spesi per l'immigrazione, di cui 500 milioni nel 2019 DA INVESTIMENTI SPINTA AL PIL Il capitolo investimenti è quello più gradito al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. È ...

Dalla Rc Auto ai "medici furbi" : cosa cambia con la Manovra : La manovra comincia a prendere forma. I punti principali che entreranno nella legge di Bilancio sono stati sostanzialmente confermati: via alla quota 100 a partire da febbraio (e non più da aprile) e semaforo verde alle sforbiciate sugli assegni d'oro che porteranno a copertura circa un miliardo in tre anni. Ma nella manovra di fatto ci sono anche novità su altri fronti. Uno su tutti quello sulla Rc Auto. Il governo porterà nella manovra la "Rc ...

Manovra - dal taglio delle pensioni d'oro al piano di assunzioni in Polizia e Magistratura : IN ogni caso è attesa una decisione politica che coinvolge in prima persona i leader dei due schieramenti, Salvini e Di Maio unitamente a Conte e Tria. Gli altri punti Nonostante qualche incertezza ...

Berlusconi : "La Manovra è un disastro e sarà bocciata dall'Ue" | "Centrodestra se unito vince" : "Il governo ha ancora qualche ora di tempo per cambiarla. Questa manovra avrà dei risultati molto negativi su risparmi , borsa e debito pubblico". Al leghista Giorgetti che aveva parlato di centrodestra tradizionale finito: "Se non si presenta unito vincono gli altri"

Berlusconi : "La Manovra è un disastro. Sarà bocciata dall'Unione Europea" : Questa manovra economica "è un disastro, Sarà bocciata dall'Unione europea. Avrà dei risultati molto negativi su tutti i risparmi degli italiani, sui valori di Borsa, sui valori dei titoli del nostro debito pubblico. Quindi, io spero che questi signori al governo hanno ancora qualche ora di tempo per poter cambiarla". Lo ha detto il presidente di Forza Italia e proprietario del Monza, Silvio Berlusconi, arrivando allo stadio Brianteo per la ...

Berlusconi : 'La Manovra è un disastro e sarà bocciata dall'Europa' : "Questa manovra è un disastro e sarà bocciata dall'Unione europea". Lo sostiene il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. "Il governo - è l'auspicio di Berlusconi - ha ancora qualche ora di tempo ...