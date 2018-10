Manovra | Conte a Ue | ' Basta austerity' Juncker | ' Deviazione inaccettabile'

Manovra : Juncker - "Se la accettassimo reazioni virulente da altri Paesi"/ Vertice Ue - telefonata con Conte : Vertice Ue, Conte “Dialogo su Manovra senza pregiudizi". Ultime notizie, l'avviso del Premier a Bruxelles “Basta austerity". Le parole del presidente del consiglio in senato(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 13:05:00 GMT)

Quella manina sulla Manovra. Interviene Conte : Stiamo neutralizzando questi comportamenti, siamo la forza politica giusta per farlo', rivendica Silvestri.

Manovra 2019 - Conte : 'Promesse mantenute' - Pd e Fi : Paga il paese : Tria: "Non si vuol far saltare l'Europa, ci sarà scambio di lettere con Ue" - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine del Cdm ha tenuto a sottolineare come "l'idea che con questa Manovra ...

Title Seo : Manovra 2019 e Ue : le dichiarazioni di Conte e Di Maio - : Il premier ha parlato in Senato in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 ottobre: "L'Italia è fondatore Ue e contributore netto. Andiamo a Bruxelles con una Manovra di cui siamo orgogliosi". Di ...

Conte : "A Bruxelles orgogliosi della Manovra - basta austerity" : Una società con disuguaglianze non solo è moralmente inaccettabile ma fa implodere l'economia stessa". "Sui flussi migratori chiediamo gestione condivisa" Sul tema dell'immigrazione il premier ha ...

Manovra - Conte all'Ue : "Dialogo con Bruxelles - ?ma dico no all'austerity" : Il premier Giuseppe Conte ha riferito in Aula sulla Manovra in vista del Consiglio Europeo. Il presidente del Consiglio di fatto ha mandato un messaggio chiaro all'Europa che dovrà esaminare la legge di Bilancio: "L"impegno dell"Italia per l"unione economica e bancaria resta immutato. Andiamo aBruxelles con una Manovra di cui siamo orgogliosi e su cui avvieremo un dialogo senza pregiudizi". Poi il premier ha voluto mandare un segnale agli ...

Manovra - il premier Conte : dialogo con la Ue - ma basta austerity : "L'austerity non è più percorribile. L'Italia è fondatore Ue e contributore netto: forte di questa posizione andiamo a Bruxelles con una Manovra economica di cui siamo orgogliosi e su cui vogliamo ...

Manovra - Conte : 'Mantenute tutte le promesse' : 'Manteniamo tutte le promesse, siamo molto soddisfatti, frutto di un lavoro meditato e di tanti incontri'. Queste le parole del premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Cdm che ha ...

Manovra - Conte : serve a Paese e cittadini.E tiene conti in ordine : Roma, 15 ott., askanews, - La Manovra economica, 'come avevo detto fin dall'inizio è il frutto di un lavoro meditato, frutto di tanti incontri, resi noti in modo trasparente': lo ha detto il ...

Manovra - Conte : via libera Cdm a dl fiscale e legge bilancio : Roma, 15 ott., askanews, - Via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra per il 2019. Il Cdm ha dato l'ok anche al dl fiscale e al dl taglia-scartoffie. Lo ha riferito il premier, Giuseppe Conte, ...

Cdm approva Manovra 2019 - Conte : 'Manteniamo le promesse' : Tria: "Confermati deficit, stop Iva, quota 100 e reddito di cittadinanza" - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha quindi spiegato che "la Logica della Manovra è quella illustrata nella Nadef: ...