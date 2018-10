Manovra col botto

L'automobilista sbaglia Manovra per la fretta nel vicolo : il Suv rimane in bilico Foto : di Daniela PALMA Una scena a dir poco singolare, quasi da film , che ha fatto sgranare gli occhi a chi questo pomeriggio è passato dalle parti di via Gorizia. Siamo a Matino in provincia di Lecce, ...

Pier Carlo Padoan : 'E' una Manovra dannosa e pericolosa per la stabilità del Paese' : Ai microfoni di Radio Radicale, intervistato da Lanfranco Palazzolo, l'ex Ministro dell'Economia e delle Finanze del Partito Democratico Pier Carlo Padoan ha fatto il punto della situazione ed espresso le sue valutazioni in vista dell'approvazione della manovra economica [VIDEO]. Ha dichiarato: Ritengo che questa manovra sia inefficace perché dannosa e perché è pericolosa per la stabilita' del paese: il reddito non c'è, la finanza pubblica è ...

Influenza - quanto costerà agli italiani? Gli esperti confermano : “Come una piccola Manovra finanziaria” : Ogni anno l’Influenza e i virus ‘cugini’ costano alle famiglie italiane mezzo punto di Pil. Lo dimostrano i dati del primo studio nazionale che ha valutato i costi di queste patologie per le famiglie, confrontandoli con quelli sostenuti dal Ssn. La prossima stagione Influenzale è stata definita “di intensità media” dagli esperti, che si aspettano circa 5 milioni di italiani contagiati. A questi si aggiungeranno gli ...

Cristiano Malgioglio al GF Vip 3? Manovra salva ascolti : Cristiano Malgioglio potrebbe entrare al GF Vip 3 per risollevare un po’ le sorti di questo reality in declino. La notizia bomba è stata lanciata sui social e confermata da un utente in particolare che avrebbe riportato le parole dello stesso paroliere. Cristiano Malgioglio sarebbe una garanzia al GF Vip 3, ma davvero può bastare per riprendere la salita verso i picchi di ascolto? Cristiano Malgioglio ospite al GF Vip 3: la news che i fan ...

Governo - Augias : “Questi qua sono dei barbari”. Calenda : “La loro Manovra ha dati falsi - ci espongono a pericolo mortale” : “manovra? La ragione per cui siamo davanti a così tanti problemi con le autorità indipendenti, con i mercati e l’Europa è che è tutta falsa“. Così, a Otto e Mezzo (La7), l’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, stronca la manovra del Governo gialloverde. E spiega: “Questa non è un manovra col deficit al 2,4%, ma col superamento del 3%, perché si sono inventati una stima della crescita che non sta né in ...

Manovra : Di Stefano - non dobbiamo ascoltare Juncker ma aiutare cittadini : 'Abbiamo delle priorità chiare: mettiamo 15 miliardi in investimenti -ha spiegato- per far crescere l'economia nel Paese e sbloccare le infrastrutture. Noi dobbiamo dare a questo Paese una scossa'. ...

Manovra - Berlusconi contro il governo : "Mette in pericolo i risparmi degli italiani" : 'La situazione dell'Italia è molto preoccupante' . Dopo il via libera del Senato alla nota di aggiornamento del Def , Silvio Berlusconi lancia l'allarme conti pubblici. 'Il governo ha annunciato una ...

Il Boeing vola in mezzo ai grattacieli e scatena il panico : boom di chiamate alla polizia per la Manovra spericolata : Il colpo d’occhio è effettivamente impressionante: un Boeing della Royal Australian Air Force che fa manovra in mezzo ai grattacieli della città australiana di Brisbane. E infatti gli abitanti e i presenti sono rimasti sbalorditi di fronte a una scena, che a molti ha richiamato alla mente quella dell’11 settembre a New York. In realtà si trattava di un air show, ma molte persone, ignare, hanno chiamato la polizia temendo un attentato ...

Manovra - i dubbi di Fitch | Salvini : non ascolto i burocrati | Di Maio : tagliare fondi all'editoria : Il presidente del Consiglio e i suoi due vice parlano dopo la riunione della cabina di regia per gli investimenti. E sulla bocciatura dell'agenzia di rating Conte dice: "Si ricrederanno". Il capo politico del M5s: "Per ogni pensionato più di un assunto"

Manovra - Conte “non si tocca” : allarme spread/ Ultime notizie Fitch boccia : Salvini “non ascoltiamo burocrati” : Manovra Economica: le Ultime notizie sul Def, allarme spread e Fitch. Conte, "non si tocca": Salvini contro Ue, "non ascoltiamo i burocrati". Pronta una crisi di Governo?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:58:00 GMT)

Mattarella convoca Conte - Salvini - Di Maio e Tria per la Manovra/ Vertice al Colle verso prossimo Consiglio Ue : Mattarella convoca al Colle il premier Conte e i Ministri Di Maio, Salvini, Tria, Savona, Moavero, Bonafede e Trenta. Vertice sulla Manovra, il Def e il prossimo Consiglio Europeo(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Manovra Igr - la Csu si mobilita : colpisce solo lavoratori e pensionati : ...ancora in piedi il paese che da troppo tempo non dispone di una cabina di regia politica in grado di risolvere in maniera concertata i problemi aperti e di far ripartire lo sviluppo e l'economia'. In ...

Manovra - SPREAD BTP-BUND SI FERMA A 303/ Borsa Italia a picco : Savona “vincoli Ue come scontro con iceberg” : MANOVRA, SPREAD in rialzo sfonda quota 300 punti base: la Borsa va giù dopo la bocciatura dell'Unione Europea. Ultime notizie, Salvini "attacco di speculatori, noi andiamo avanti"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Savona : “Con vincoli Ue è come andare contro un iceberg. Manovra? Abbiamo superato la prova dei mercati” : “I vincoli Ue? E’ come se una nave che sa di andare contro un iceberg continuasse comunque ad azionare il pilota automatico”. La Manovra? “I mercati si sono comportati moderatamente, la prova dei mercati l’Abbiamo superata”. Il ministro agli Affari europei Paolo Savona ha risposto alle domande dei giornalisti alla sede della stampa estera. Nonostante l’iceberg, quindi ha dichiarato: “In un sistema ...