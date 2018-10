Manovra | capogruppo Cdu Bundestag | preoccupati per l' Italia

agi

(Di martedì 16 ottobre 2018) "Guardiamo con una certa preoccupazione all', soprattutto a causa della": lo ha detto oggi il nuovodella Cdu al Bundestag, Ralph Brinkhaus, come riferiscono diversi media tedeschi. A proposito del vertice Ue di domani a Bruxelles, l'esponente del partito della cancelliera Angela Merkel ha ribadito "che dovremo senz'altro parlare dell'". D'altronde, ha spiegato Brinkhaus, "abbiamo piena fiducia che la Commissione Ue gestira' la cosa come previsto dai trattati". Domani la cancelliera Merkel, si fa sapere nella capitale tedesca, prima ancora dell'inizio del vertice fara' una dichiarazione di governo a Berlino sui temi europei.