Manovra : capogruppo Cdu Bundestag - "preoccupati per l'Italia" : "Guardiamo con una certa preoccupazione all'Italia, soprattutto a causa della Manovra ": lo ha detto oggi il nuovo capogruppo della Cdu al Bundestag, Ralph Brinkhaus, come riferiscono diversi media tedeschi. A proposito del vertice Ue di domani a Bruxelles, l'esponente del partito della cancelliera Angela Merkel ha ribadito "che dovremo senz'altro parlare dell'Italia". D'altronde, ha spiegato ...

Manovra - Molinari (capogruppo Lega) : “Tutto il caos dei mercati dal reddito di cittadinanza che non si sa cos’è” : “Tutto il caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza che ancora non si sa cosa sia. Le varie ipotesi di flat tax e quota cento sono state studiate con diverse declinazioni invece l’elemento che manca di capire è in cosa consiste il reddito di cittadinanza: la platea, quale sarà il meccanismo“. E’ quanto afferma il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari uscendo da Palazzo Chigi assieme al suo omologo al Senato ...