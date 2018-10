Mancini | “sogno il Mondiale ma il 2022 è lontano”

calcioweb.eu

(Di martedì 16 ottobre 2018) "Anche noi, come ha detto il presidente Mattarella, speriamo che il suo successore festeggi la vittoria delcome fatto in passato da Pertini e Napolitano, ma i campionati del Qatar nelsono ancora abbastanza lontani. Pressioni? Noi cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, ed è chiaro che vorremmo sempre vincere e giocare bene però purtroppo non può accadere perché ci stanno anche gli avversari". Così il ct della nazionale di calcio, Roberto, al termine della cerimonia al Quirinale per i 120 anni della della Figc.