Maltempo | alluvione in Calabria | per Confagricoltura “la conta dei danni sarà lunga”

Maltempo - alluvione in Sardegna : dalla Giunta i primi 3 - 2 milioni per i danni : L’assessore all’Ambiente con delega alla Protezione civile, Donatella Spano, ha reso noto che la Giunta regionale della Sardegna ha già a disposizione 3,2 milioni di euro per far fronte ai danni causati dall’alluvione che ha colpito l’area meridionale: si tratta di “1,2 milioni destinati ai Comuni per far fronte all’emergenza e gia’ presenti in un capitolo di spesa dell’esercizio di bilancio, che ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : un minuto di silenzio in Consiglio regionale per la vittima : Il Consiglio regionale della Sardegna ha ricordato oggi la vittima dell’alluvione del 10 e 11 ottobre scorso e le persone colpite dall’evento calamitoso, ed ha osservato un minuto di silenzio: “Ritengo doveroso in apertura di seduta rivolgere un pensiero ai familiari di Tamara Maccario, a cui rivolgo a nome mio e di tutto il Consiglio regionale il più sincero e sentito cordoglio. Siamo vicini a chi durante la terribile ...

Maltempo - alluvione Sardegna : riapertura della SS195 prevista nel pomeriggio : E’ prevista nel pomeriggio la riapertura della SS195 gravemente danneggiata dall’alluvione che si è abbattuta sul sud Sardegna tra mercoledì e giovedì scorsi. L’annuncio era stato dato dall’amministratore delegato dell’Anas, Gianni Vittorio Armani, al termine del sopralluogo effettuato il 13 ottobre nel cantiere. L’intervento ha un costo di circa 200.000 euro. L'articolo Maltempo, alluvione Sardegna: riapertura della SS195 ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : ancora senza esito le ricerche del pastore disperso : Proseguono in Sardegna le ricerche di Nicola Campitiello, il pastore 38enne campano disperso dall’11 ottobre tra Capo Ferrato e Costa Rei: si teme sia stato travolto dalla piena del Rio Mannu mentre tentava di mettere in salvo le sue pecore. Sul posto numerose squadre di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino e volontari della Protezione civile, che nei giorni scorsi hanno rinvenuto abiti vicino ad alcune pecore morte. L'articolo ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : la procura di Cagliari apre un’inchiesta : In seguito dell’alluvione che ha devastato il Cagliaritano nei giorni scorsi, è stato aperto un fascicolo dal sostituto procuratore Rossana Allieri: non ci sono ancora indagati, ma l’ipotesi sarebbe di disastro ambientale e omicidio colposo. L’indagine è partita per accogliere la prima informativa degli investigatori del Corpo Forestale sulla morte della 44enne Tamara Maccario, trascinata via dall’acqua di un torrente ...

Crotone a rischio alluvione : sale l'allerta per l'ondata di Maltempo : Dopo le giornate di intenso maltempo che hanno caratterizzato le ultime settimane in Calabria, torna nuovamente a fare visita la seconda importane perturbazione di questo inizio di autunno. Ad essere interessata in modo particolare la fascia ionica, terra da sempre a concreto rischio di dissesto idrogeologico. Un territorio che sembra essere finito nell'occhio del ciclone di madre natura che in questi ultimi giorni al sud Italia ha deciso di ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : folla commossa all’ultimo saluto della vittima : Si sono tenuti questa mattina ad Assemini, a 20 km da Cagliari, i funerali di Tamara Maccario, la donna di 44 anni morta a causa del Maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il sud della Sardegna. La donna era fuggita dalla sua abitazione in auto, con la famiglia, per tentare di mettersi in salvo, ma è stata travolta dalle acque del canale consortile Sa Murta, tra Assemini e Elmas. Tratti in salvo il marito Antonio Contini e le tre figlie, ma ...

Allerta Meteo - weekend di forte Maltempo all’estremo Sud : allarme alluvione Domenica 14 a Malta - in Sicilia e Calabria [MAPPE] : 1/12 ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : proseguono le ricerche del pastore disperso : proseguono le ricerche di Nicola Campitello, il pastore 38enne di origini campane, scomparso nella campagne di Castiadas durante la violenta ondata di Maltempo che ha colpito la Sardegna due giorni fa. Le operazioni, coordinate dei Vigili del Fuoco, alle quali partecipano Carabinieri, Corpo Forestale regionale, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Protezione civile, sono concentrate nelle campagne tra Costa Rei e Capo Ferrato, in una zona impervia, ...

Maltempo - alluvione in Calabria : il racconto dei soccorritori - “ecco come e dove abbiamo trovato il piccolo Nicolò” : 1/24 Luigi Salsini/LaPresse ...

Maltempo Calabria - alluvione nel Lametino : ritrovato il corpo del piccolo Nicolò - la disperazione del padre Angelo Frijia : Un altro giorno tragico per Angelo Frijia, marito di Stefania Signore e padre dei bambini Cristian e Nicolò: è disperato e piange sulle spalle dei suoi familiari in queste ore drammatiche, quelle del ritrovamento del bimbo di 2 anni disperso dal 4 ottobre, quando ha perso la vita assieme alla mamma e al fratello di 7 anni. L’uomo si trova sul luogo del ritrovamento di Nicolò: sta attendendo la conclusione delle operazioni di recupero del ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : il presidente “aveva dato indicazione di non muoversi” : “Il presidente della Regione Sardegna poco prima o quasi contemporaneamente al momento in cui la famiglia si è messa in macchina dalla propria abitazione, aveva dato indicazione di non muoversi“: lo ha dichiarato Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della protezione civile, in riferimento alla morte della donna avvenuta ieri, mentre tentava di fuggire dall’ondata di piena di un canalone tra Assemini e Sestu. “In questo ...

Il Maltempo si abbatte su Malta - potente alluvione a Mellieha : strade come fiumi in piena [LIVE] : Primi, potenti segni del forte maltempo sul Mediterraneo. A farne la spese Malta, dove proprio in questo momento il maltempo sta producendo una devastante alluvione sulla cittadina di Mellieha, nella parte più a nord dell’isola. Le strade si sono trasformate in fiumi e i gradini in vere e proprie cascate. Una chiara anticipazione delle condizioni che potrebbero colpire ben presto il Sud Italia, in particolare Calabria e Sicilia tra il pomeriggio ...