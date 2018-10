Malagò | ' Con Roma 2024 non ci sarebbe stato il problema degli stadi'

Malagò - stadi? Con Roma 2024 era risolto : Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto al convegno 'Io e lo Sport che verrà', organizzato dalla Scuola dello Sport presso il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' di ...

Olimpiadi 2024 - Malagò sicuro : “andando a dama con la candidatura di Roma - avremmo risolto il problema stadi” : Il presidente del CONI ha sottolineato come la candidatura ai Giochi del 2024 si sarebbe risolto in Italia il problema stadi “Ieri al Quirinale, in occasione dei 120 anni della Figc, si parlava del tema degli stadi. Se fossimo andati a dama con la candidatura di Roma 2024, oggi il problema degli stadi sarebbe già stato risolto“. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, all’indomani dei rilievi fatti ...

Malagò : 'Olimpiadi 2026? Messi bene con la candidatura' : Una risposta data in tutta franchezza, ma che fa ben sperare in vista della candidatura di Milano-Cortina per l'Olimpiade 2026: "Più probabile che l'Italia vinca l'Europeo o che si vinca la corsa ...

Il Presidente del Coni Malagò eletto membro del Comitato olimpico internazionale : è il 22° italiano : A chi domanda se questa nomina gli dia più forza per difendere l'autonomia dello sport italiano, Malagò risponde: "Io non sono mai stato preoccupato, non ci avevo mai pensato, ma è qualcosa che può ...

Giovanni Malagò ha un nuovo incarico : il Presidente del Coni eletto membro CIO : Giovanni Malagò eletto membro CIO: inizia una nuova avventura per il Presidente del Coni Giovanni Malagò è ufficialmente un membro del Cio. Il Presidente del Coni è stato eletto oggi durante la Sessione del Comitato olimpico internazionale a Buenos Aires insieme ad altri otto dirigenti internazionali. Malagò, eletto a titolo individuale, ha ottenuto 66 voti su 74 votanti. Il numero uno del Coni è il 22esimo italiano della storia ad entrare ...

Olimpiadi Giovanili 2018 - Giovanni Malagò : “Ci teniamo a vincere e a imporci con il nostro stile” : Da domani si comincia a Buenos Aires (Argentina) per la terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta di competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Il programma prevede la presenza di sport già inseriti alle Olimpiadi “dei grandi” (pensiamo ad atletica, nuoto, ginnastica, scherma) ma ci sono anche delle ...

Malagò : 'Con Giorgetti al lavoro' : ANSA, - ROMA, 25 SET - "Con il sottosegretario Giorgetti stiamo concordando di trovare un percorso giuridico che possa garantire maggiore velocità e certezza a tutte le parti in causa nelle decisioni ...

Inchiesta stadio Roma - chiesta l’archiviazione per il presidente Coni Malagò : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per il presidente del Coni, Giovanni Malagò, accusato di corruzione nell’Inchiesta sul nuovo stadio che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle. L'articolo Inchiesta stadio Roma, chiesta l’archiviazione per il presidente Coni Malagò proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sport : Malagò - ascoltiamo consigli governo : ANSA, - ROMA, 25 SET - "Ho parlato col sottosegretario Giorgetti e sono il primo a dirgli che su qualsiasi valutazione da fare insieme sui criteri di individuazione dei giudici Sportivi sono ...

Olimpiadi - Malagò e Zaia chiamano Appendino : “Ripensaci - siamo ancora in tempo”. Oggi consegna bozza al Cio : Milano-Cortina: la proposta che Oggi il Coni porterà a Losanna, con tutta probabilità, sarà solo lombardo-veneta. Ma c’è chi non si rassegna, e in molti fanno appello alla sindaca di Torino perché ci ripensi: “È evidente che è stata Torino a far saltare tutto”, ma “siamo ancora in tempo”, ha detto a Radio Anch’io il presidente del Coni, Giovanni Malagò. E anche il Governatore del Veneto, Luca Zaia, lancia ...

Olimpiadi 2026 – Malagò incontra Giorgetti - il Presidente del Coni non perde l’ottimismo : “ce la possiamo fare anche senza il Governo” : Giovanni Malagò e il no di Giorgetti alla candidatura a tre per le Olimpiadi invernali 2026: le parole del Presidente del Coni dopo l’incontro col sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Il mondo politico e il mondo dello sport italiano si incontrano ancora una volta: dopo il no per le Olimpiadi di Roma, adesso, il Coni, riceve una secca bocciatura da parte del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio ...