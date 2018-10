Magnum PI torna con la sua Ferrari | ma senza baffi | su Fox

Magnum P.I. torna in tv senza i baffi di Tom Selleck : A poco meno di 40 anni dal suo debutto negli States, torna in tv una delle serie tv più iconiche degli anni ’80, Magnum P.I. Il reboot è atteso per martedì 16 ottobre alle 21 su Fox, ma il marine Thomas Magnum questa volta non ha il volto di Tom Selleck e nemmeno i suoi leggendari baffi (benché l’attore abbia approvato il progetto): a interpretare il protagonista è infatti l’attore americano di origini ispaniche Jay ...