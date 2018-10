Mafia | pizzo e denunce | chiesti due secoli di carcere a Palermo

Mafia : vittima pizzo a Candiani e Gaetti - ho denunciato e sono stato lasciato solo (2) : (AdnKronos) - "Ormai mi chiamano lo 'spione' - dice - quando cerco lavoro non me lo danno perché ho denunciato gli estorsori". Qualche anno fa Santo Lo Bocchiaro aveva denunciato un tentativo di estorsione nella sua bottega di Brancaccio. Ma l'uomo non è nel programma dei testimoni di giustizia. "I

Mafia : vittima pizzo a Candiani e Gaetti - ho denunciato e sono stato lasciato solo : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Io ho denunciato i boss di Brancaccio, che oggi sono sotto processo, ma dopo un mese mi hanno costretto a chiudere il negozio. E oggi lo stato mi ha lasciato solo. La verità è questa. Non vi chiedo niente, però non è giusto essere abbandonati dalle istituzioni". E' la

Mafia : Alice Grassi - molti pagano ancora il pizzo e le denunce sono poche : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "L'omicidio di mio padre è una ferita ancora aperta sia per me che per una parte dei cittadini di questa la città. Non so se lo è per tutti, visto come stanno le cose...". E' la denuncia di Alice Grassi, figlia di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso il 29 agosto 1991

Mafia - rubato a Trapani il busto commemorativo delle vittime della strage di Pizzolungo : Strano furto a Trapani. Qualcuno ha rubato il busto collocato in una scuola e dedicato a Barbara Rizzo e ai suoi figli, Salvatore e Giuseppe Asta, vittime della strage mafiosa di Pizzolungo del 2 aprile 1985. I ladri sono entrati nel plesso scolastico che si trova in via Salemi e lo ha portato via. Barbara Rizzo e i suoi due gemellini di appena sei anni furono uccisi da un’autobomba destinata a colpire il magistrato Carlo Palermo. L’auto su cui ...

Mafia : 27 anni fa omicidio Libero Grassi - Addiopizzo 'contro racket poche denunce' (3) : (AdnKronos) - Alle 15.30 al Porto della Cala prenderà il via la seconda edizione della 'Vela per l'inclusione', la veleggiata in barche d’altura con i ragazzi di piazza Magione accompagnati da Addiopizzo e Lega Navale Italiana. Alle 17.30 al Parco Libero Grassi il dibattito 'Parco Libero Grassi: a c

Mafia : 27 anni fa omicidio Libero Grassi - Addiopizzo 'contro racket poche denunce' (2) : (AdnKronos) - La traversata in barca si concluderà al Parco intitolato a Libero Grassi dove, tra cittadini, associazioni e istituzioni, si svolgerà un confronto sulla riapertura dell’area e sull’avvio di un percorso di progettazione e gestione partecipata. "La riappropriazione e la valorizzazione di