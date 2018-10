Lombardia | Piani | boom adesioni a nidi gratis | stanziati altri 3 mln

Lombardia : Piani - 1 - 8 mln in più per affitti coniugi separati o divorziati : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Un ulteriore contributo di 1,8 milioni di euro per il 2018, per aiutare i coniugi separati o divorziati, con problemi economici, a integrare il loro canone di locazione. Lo ha stanziato, oggi, la Giunta di Regione Lombardia su proposta dell'assessore alle Politiche per