Lombardia | Fdi | dare a personale trasporto titolo polizia amministrativa

Fdi : Meloni nomina nuovi portavoce provinciali Lombardia : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha nominato tre nuovi portavoce provinciali nella regione Lombardia: Sandro Sisler in provincia di Milano, Gianmario Invernizzi in provincia di Lodi e Alessandro Beduschi in provincia di Mantova. Lo comunica in una not