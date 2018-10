Lodi | la protesta delle mamme | “Lavoriamo e paghiamo le tasse Discriminazioni? Mio

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 ottobre 2018) Si sono radunate alle 8.30 del mattino, dopo aver portato i loro bambini a scuola, le, italiane e straniere, che da giorni stannondo contro il regolamento del Comune diper l’accesso alle agevolazioni scolastiche. Una delibera che impone agli extracomunitari di presentare oltre all’Isee un documento del proprio Paese d’origine (spesso molto difficile da reperire), se non si vuole pagare la retta più alta. A organizzare il presidio di 12 ore sotto i portici di piazza Broletto il Coordinamento uguali doveri, che nei giorni scorsi ha avviato una campagna di raccolta fondi per i bambini esclusi dalla mensa, ricevendo da tutta Italia oltre 80mila euro. “Fino a oggi abbiamo intercettato circa un centinaio di famiglie, ma sappiamo che ne mancano diverse all’appello – spiega Michela Sfrondini – Non sono persone che fanno la pacchia, ...