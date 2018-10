Lodi | Crozza a Che fuori tempo che fa | “Colletta per la mensa? Talmente tanti soldi che

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 ottobre 2018) In apertura della puntata di ieri sera di Cheche fa di Fabio Fazio su Rai 1, Maurizioha commentato il caso della Sindaca diche ha escluso i bambini stranieri dallascolastica e la reazione dei cittadini: “Quando pensi che questo Paese abbia toccato il fondo, ti stupisce sempre. La gente normale ha fatto una colletta per pagare laai bambini extracomunitari esclusi dalla Sindaca, in tre giorni hanno raccoltoche ora al posto del bidello col mestolo hanno lo Chef Cannavacciuolo” L'articoloa Cheche fa: “Colletta per lache al posto del bidello hanno Cannavacciuolo” proviene da Il Fatto Quotidiano.