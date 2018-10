Lodi | Alessandra Mussolini vs Friedman | “Povero stronzo | tornatene in America” “Cafona

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 ottobre 2018) Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra l’europarlamentare del Ppe,, e il giornalista Alansul caso dei bambini stranieri esclusi dalla mensa di. Viene interpellato sull’argomento un lavoratore licenziato della Nilfisk di Guardamiglio (): l’azienda, specializzata nella produzione di macchine idropulitrici, ha annunciato la chiusura dello stabilimento nel paese lombardo e la sua delocalizzazione, determinando il licenziamento di 100 dipendenti. L’operaio afferma che la legge deve essere uguale per tutti.si dichiara concorde, ma viene interrotta dache commenta: “Certo che è d’accordo, lei è la nipote di un dittatore statalista”. “Io non lo sento proprio, né lo vedo”, replica l’europarlamentare, esibendo il dito medio. Poi spiega: “Ci sono tanti cittadini italiani che hanno figli e che vengono messi in fondo alle ...