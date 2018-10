Lo Stato tiene le scuole paritarie sotto scacco Ma così peggiora l' istruzione e limita la

ilgiornale

: Con lo spread a 300 #M5S ci tiene in aula a votare sull'introduzione del plexiglass per le urne elettorali. Per la… - ivanscalfarotto : Con lo spread a 300 #M5S ci tiene in aula a votare sull'introduzione del plexiglass per le urne elettorali. Per la… - Linkiesta : Il catastrofico report dell’Ipcc sull'ambiente e le catastrofi che arriveranno tiene banco in tutto il mondo, ma in… - Framarti37371 : RT @maybepier: L'atteggiamento di Corona è proprio tipico di chi è stato ferito nell'orgoglio. Tutto quello che dice su Silvia per me è 'na… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Giancristiano DesiderioDario Antiseri e Anna Monia Alfieri, un filosofo e una religiosa, danno l'anima per la scuola della quale hanno un concetto che se non arriva a Dio poco ci manca. Ma se il lavoro d'insegnamento èalto, lo si dovrà concepire come dipendente dalloo non, piuttosto, come una necessaria e libera attività umana? Il filosofo e la religiosa, naturalmente, propendono per questa seconda idea di scuola e giustamente mettono la libertà di insegnamento e di scelta educativa al centro della loro Lettera ai politici sulla libertà di scuola (Rubbettino). Ci vuole coraggio, visti i tempi, a scrivere una epistola ai politici sul tema della scuola. E più coraggio ancora ci vuole per scrivere ai politici - l'attuale ministro dell'è Marco Bussetti - sulla scuola senza parlare di lavagne Lim e moduli, graduatorie e assunzioni ma nientedimeno che di libertà di ...