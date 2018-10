Lo spread cala Salvini | Migliora vita italiani Di Maio | Governo può

huffingtonpost

(Di martedì 16 ottobre 2018) Avvio in leggero calo per lotra btp e bund. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund avvia la seduta a 302 punti base, dai 305 punti base della chiusura di ieri e scende presto sotto quota 300. Scende anche il rendimento del btp decennale sotto il 3,5% per cento. Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,14% per poi accelerare sopra l'1%.C'era attesa per la reazione dei mercati all'approvazione del Documento programmatico di bilancio, cornice della manovra economica delitaliano. L'Italia ha trasmesso all'Europa il Documento , che contiene la quantificazione delle misure. La legge di bilancio invece deve essere trasmessa alle Camere entro il 20 ottobre.Come noto, il documento prevede per il 2019 uno scostamento di 1,6 punti tra il deficit programmatico fissato al 2,4% nel 2019 rispetto allo 0,8% del programma di stabilità. Il deficit ...