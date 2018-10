Lo scialle rosa di Fendi diventato «l’origine del mondo»

vanityfair

(Di martedì 16 ottobre 2018) Ci sono infinite ragioni per cui un capo d’abbigliamento o un accessorio fashion riescono a diventare virali, e durante le ultime stagioni ne abbiamo avuto la prova diverse volte. Da quelli che vengono considerati dei veri e propri ugly trend, come le Ugg oversize o i calzini bianchi in spugna da sfoggiare con qualsiasi look, alle borse di Balenciaga che hanno ripreso delle semplici paper bag, sublimandole a must have. LEGGI ANCHE In ognuno di questi casi, per motivi che non seguono alcuna logica apparente, il pezzo fashion di riferimento ha venduto più di molti altri nello stesso periodo dopo un passaggio fondamentale: diventare virale sui social. Twitter, in questa bizzarra genesi, ha un ruolo chiave, dando vita a un flusso inarrestabile di post ironici, critici o semplicemente sbalorditi in cui il capo d’abbigliamento o l’accessorio più fuori dalle righe del momento ...